Любая женщина хочет, чтобы мужчина ради нее совершал романтические поступки: дарил цветы, устраивал сюрпризы, радовал дорогими подарками. В преддверии праздников необходимость в последнем ощущается особенно остро, ведь дамам хочется, чтобы кавалер стремился их удивить и попал в самое «яблочко». О том, как добиться от своего партнера дорогих подарков, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала интегративный психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова.

По ее словам, девушки склонны совершать массу ошибок, которые мешают им получить желание. Специалист составила список привычек, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Не стоит экономить деньги партнера

Иногда даже благие намерения играют против нас. Так, по словам психолога, женщинам не стоит экономить чужие деньги. В мужчине необходимо воспитывать щедрость, а не жалеть вместе с ним каждую копеечку.

Не стоит запрещать кавалеру вести вас в элегантный ресторан или преподносить роскошные вещи. Не нужно отказываться от вызванного для вас такси и после свидания бежать на автобусную остановку, потому что она и так близко. Позвольте ему ухаживать за вами, и вы увидите, как это украшает романтические отношения.

Не поощряйте жадность

Как ни странно, но демонстрировать своему кавалеру практичность также не стоит. Напротив, нужно давать понять ухажеру, что вы хотите и заслуживаете роскошных сюрпризов.

«Также одной из ошибок является воспевание на каждом шагу экономности и хозяйственности… Таким образом ты подсознательно транслируешь сигнал, что ты очень практичная, и дорогой, ненужный, но очень красивый подарок тебя не обрадует», — считает Адрианова.

Не приводите своему избраннику в пример рациональных мужчин, не выбирайте при нем товары по акции и вообще поменьше говорите о деньгах. Не учите любимого быть скупцом!

Перестаньте намекать

Некоторые женщины прибегают к странному трюку — покупают сами себе цветы и другие приятные вещи, рассчитывая, что мужчина это заметит. Но если вы думаете, что таким образом научите его ухаживаниям, вы ошибаетесь.

«Ты таким образом только даешь ему сигнал, что ты сама все прекрасно можешь, и он просто расслабляется. А зачем ему напрягаться лишний раз, если ты сама себе все купишь?»— пояснила психолог.

Не демонстрируйте самостоятельность

Согласно мнению психологов, мужчины будут охотнее ухаживать за беззащитной девушкой, чем за той, что сама в состоянии постоять за себя. Женщина, которая ежедневно и настойчиво демонстрирует миру свою самодостаточность и финансовую независимость, обречена на самостоятельный шопинг к Новому году. Она как бы говорит своему бойфренду, что все может купить сама и не нуждается в подачках, а просить что-то — просто унизительно.

«Часто женщины дают очень неоднозначные сигналы, потому что внутри они хотят, чтобы их одаривали, а снаружи всячески показывают, что они сами могут все себе позволить, и не нужно им абсолютно этих знаков внимания», — отметила эксперт.

Научитесь радоваться любым подаркам

Если вы принимаете подарки с недовольным видом, вы убиваете в мужчине вдохновение радовать вас. Научитесь радоваться любым презентам, благодарить своего возлюбленного за них и улыбаться. Так вы дадите кавалеру понять, что он молодец. Чтобы заслужить от вас похвалу, он продолжит и дальше удивлять вас.

«Зачем мужчина делает подарки? Да, чтобы посмотреть на эмоции, как ты радуешься, потому что ему тоже доставляет это удовольствие. Но когда ты критикуешь его подарок, когда говоришь, что получила не то, что хотела и делаешь кислую мордашку, то его это отнюдь не радует. В следующий раз он 20 раз подумает прежде чем что-то тебе подарить, потому что ты это не оценишь», — рассказала специалист.

Не нужно скромничать

Эту ошибку Адрианова называет одной из самых главных. Дамы, не нужно ломаться и на прямой вопрос: «Что тебе подарить?» отвечать, что у вас все есть и вообще тратиться не стоит. Нет! Нужно прямо и уверенно сказать мужчине, чего вы хотите. Для него это будет важной информацией, а не проявлением наглости.

Повысьте свою самооценку

Чтобы мужчине боготворили вас, прежде всего необходимо самим уважать и ценить себя. Дорогие подарки дарят не богатые мужчины, а любящие. Для них радость на лице возлюбленной — истинное удовольствие. Поэтому важно стать для избранника той музой, ради которой он будет готов на любые подвиги.

«Выращивайте у себя это состояние, что я роскошная, я дорогая женщина, я достойна дорогих подарков и ничего за это не должна взамен. Меня хотят одаривать просто потому, что я есть, просто, чтобы увидеть улыбку на моем лице и прикоснуться к моей энергетике радости», — рекомендовала Ольга.

Для того, чтобы получать от жизни все необходимые эмоции и быть счастливой в отношениях, важно работать над собой и открываться второй половинке. Научитесь общению с партнером без загадок и намеков. Он не телепат и не понимает, о чем вы мечтаете в тайне. Поэтому если вам чего-то хочется, скажите напрямую.

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