Благодетели или мошенники. Кто мешает общению семьи Баталова с друзьями?

Соседи вдовы Алексея Баталова обеспокоены — они не видят ни саму Гитану Леонтенко, ни ее дочь Марию, зато в их квартире появились незнакомые люди. По заверению адвоката семьи, Юлии Антоновой, это помощники, которые помогают пожилой артистке и ее дочери, а также оберегают их от нежелательного внимания. Однако гости в студии Андрея Малахова отказались поверить в эту версию и заподозрили юриста и ее коллегу Татьяну Кириенко в корыстных намерениях. По их мнению, попавшиеся в лапы Цивина и Дрожжиной родственники Баталова вновь в опасности.

Эту версию опровергла адвокат семьи Юлия Антонова. Она подтвердила, что люди в доме вдовы актера присланы ей на помощь пожилой женщине и ее дочери-инвалиду.

«У Гитаны Аркадьевны нет охраны. Константин — это мой помощник. Дмитрий — это мой помощник, а Гитана Аркадьевна находится со своей доверью, Марией, дома», — заявила адвокат.

Также она добавила, что из-за того, что Гитана Аркадьевна с Марией находятся в изоляции, они практически не видятся, но она всегда готова прийти им на помощь и отвечает на все звонки.

Сомнения гостей студии оказались непоколебимы. Развеять их смогла только сама вдова Баталова. Она записала обращение, в котором прояснила ситуацию. По ее словам, она знает Антонову и Кириенко много лет и очень благодарна им за помощь в сложной ситуации, в которой она с дочерью оказалась после истории с Цивиным и Дрожжиной. Она призвала оставить их в покое и оградить от нападок.

«Я знаю, что они нам помогают спасти то, что есть. Конечно, без них я бы не смогла сама. Я им очень благодарна за это. Самое странное, что я должна заступаться за Таню и Юлю, которые единственные люди, благодаря которым я жива. Они чистые люди, никаких у них нет целей. Им жить интересно. Для них гордость будет, если они защитят Машку и меня!» — сказала Гитана Аркадьевна.

Вдова Алексея Баталова и ее дочь стали жертвами мошенников. По версии следствия, актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Игорь Цивин незаконным путем завладели имуществом семьи актера. Родственники артиста лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и крупной суммы. Со счетов семьи были списаны деньги, пропали ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой, лично подаренные актеру. Цена этих писем превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей. Дрожжина и Цивин были задержаны в октябре, следствие продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья актера Баталова отказалась от услуг адвоката, предложенного Никитой Михалковым.