Представителям каких профессий 2021 год принесет удачу? Рассказывает астролог

Астролог Бацзы и Цимень Светлана Джафарова рассказала 5-tv.ru, работников каких областей ждут деньги и удача в 2021 год. В приоритете все, что связано с творчеством и деревом.

«Если вы занимаетесь в сфере образования, преподавания. Если работаете в сфере моды, дизайна, будь то ландшафтный или дизайн одежды», — отметила астролог.

Также больших успехов достигнут те, кто занимаются творчеством, и те, кто связан с растениями.

«Если ваша профессия связна с озеленением, садом, растениеводством, печатанием книг или с бумажным производством, то вы будете прежде всего успешны в будущем году», — пояснила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего нам ждать от наступающего 2021 года. Астролог Бацзы и Цимень Светлана Джафарова отметила, что сложнее всего в эти 12 месяцев придется тем, кто родился в год Быка и в год Крысы.