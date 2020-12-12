Представителям каких профессий 2021 год принесет удачу? Рассказывает астролог
Светлана Джафарова перечислила профессиональные сферы, работники которых преуспеют в грядущие 12 месяцев.
Фото, видео: Depositphotos / opolja, 5-tv.ru
Астролог Бацзы и Цимень Светлана Джафарова рассказала 5-tv.ru, работников каких областей ждут деньги и удача в 2021 год. В приоритете все, что связано с творчеством и деревом.
«Если вы занимаетесь в сфере образования, преподавания. Если работаете в сфере моды, дизайна, будь то ландшафтный или дизайн одежды», — отметила астролог.
Также больших успехов достигнут те, кто занимаются творчеством, и те, кто связан с растениями.
«Если ваша профессия связна с озеленением, садом, растениеводством, печатанием книг или с бумажным производством, то вы будете прежде всего успешны в будущем году», — пояснила специалист.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чего нам ждать от наступающего 2021 года. Астролог Бацзы и Цимень Светлана Джафарова отметила, что сложнее всего в эти 12 месяцев придется тем, кто родился в год Быка и в год Крысы.
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