Будет несладко: астролог рассказала, кому в 2021 году придется сложнее всего

Астролог Бацзы и Цимень Светлана Джафарова рассказала 5-tv.ru, чего нам ждать от наступающего 2021 года. Она отметила, что сложнее всего в эти 12 месяцев придется тем, кто родился в год Быка и в год Крысы.

«Сложнеее всего придется людям, которые рождены в год Козы. К вам приходит некий момент турбулентности. У вас будет стресс и, скорее всего, очень много перемен. Перемены не всегда бывают плохие, но они всегда проходят через выход из зоны комфорта. Поэтому подготовьтесь, пристегните ремни, в следующем году вас ждут перемены во многих сферах жизни», — объяснила астролог.

По ее словам, принято считать, что удача точно улыбнется тем, к кому приходит их год. Но в случае с Быками это не так.

«Для вас приходит время испытания на прочность. Скорее всего вы пересмотрите в своей жизни многие вещи, и пересмотрите многое в своем характере», — сказала специалист.

Светлана Джафарова отметила, что в этом году в жизни людей не хватает стихии огня. Именно она отвечает за яркость и позитив.

«Поэтому, друзья, нужно активно привлекать вот этот огонь самостоятельно в свою жизнь. Старайтесь почаще радоваться, занимайтесь тем, что вам приносит удовольствие», — сообщила астролог.

Она заявила, что проблемы в экономической сфере также связаны с отсутствием элементов огня.

«Ближайшие годы, когда экономика будет становиться на ноги — это скорее всего 2025-й и 2026-й. В следующем году возможно чуть лучше станет все с транспортным сообщением, но полностью авиаперелеты вернутся в 2022 году», — сказала специалист.

Удача в новом году ждет тех, кто работает в сфере образования, моды и дизайна. Также успех придет к тем, чья профессия связана с озеленением и растениеводством, с книгами или бумажным производством.

Светлана Джафарова объяснила, что именно год Крысы (уходящий 2020-й) всегда является знаковым и дает фундамент на следующие 12 лет. К сожалению, эти 12 месяцев выдались для многих сложным.

«Люди болели, теряли работу, закрывали свой бизнес. Но несмотря на все трудности, если вы старались в этом году оставаться на коне, если вы открывали какие-то новые проекты, старались зарабатывать деньги, то эта тенденция сохранится за вами на будущие 11 лет. Вам будет проще и легче проживать будущий период», — подытожила астролог Бацзы и Цимень.

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