Вдова Валентина Гафта назвала причину его смерти

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 127

Народный артист РСФСР умер 12 декабря на 86-м году жизни.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

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Умер Валентин Гафт

Причиной смерти народного артиста РСФСР Валентина Гафта стал инсульт. Об этом рассказала вдова скончавшегося 12 декабря актера, актриса Ольга Остроумова в беседе с 5-tv.ru.

«Инсульт был у него. 85 лет, вот это последствия инсульта. Он продержался довольно долго после инсульта. Мы его продержали», — сказала народная артистка РФ.

Ранее она же подтвердила смерть мужа.

Похороны артиста пройдут 15 декабря на Троекуровском кладбище. Могила Гафта будет находиться на Алле Актеров, пишет ТАСС.

Валентин Гафт — актер, режиссер и писатель. Он родился в Москве в 1935 году, окончил МХАТ и посвятил жизнь театру. За его плечами работа в Ленкоме, Театре Сатиры и Моссовета, с 1969 года стал служить в «Современнике». Актер много снимался в кино. Он известен по ролям в фильмах «Гараж», «Семнадцать мгновений весны», «Чародеи» и «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Гафт был и талантливым поэтом, а его острые ремарки на тему других знаменитостей стали афоризмами.

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