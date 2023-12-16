Ей было всего 29 лет: что случилось с дочерью Валентина Гафта

За что народный артист РСФСР винил себя всю жизнь?

Брак Валентина Гафта с балериной с Инной Елисеевой давно трещал по швам. Осенью 1978 года актер не выдержал ежедневных скандалов и ушел от истеричной ревнивицы. Но не развелся. Дочке Оле тогда исполнилось только пять лет.

Чтобы хоть как-то присматривать за ребенком, оставшимся в руках «недоброй фурии», он снял квартиру в том же доме — двумя этажами ниже. Ведь Елисеева вымещала на девочке свои жизненные неудачи, будто та была в них виновата. Гафт виделся с Олей либо у себя, либо на нейтральной территории. В квартиру, где обитала супруга, приходить опасался.

Она выросла очаровательной девушкой с потрясающей фигурой и тонкой, ранимой душой. Чтобы угодить вечно недовольной матери, в 16 лет взяла фамилию Елисеева. Окончила Академию хореографии при Большом театре и танцевала в Кремлевском балете. А потом поступила в ГИТИС, мечтала стать балетмейстером. Но не случилось.

В 1996 году Валентин Гафт отвел в загс любимую женщину — актрису Ольгу Остроумову. Дочь радовалась и быстро нашла общий язык с «мачехой», но для самой нее начался ад. После женитьбы бывшего Елисеева словно сорвалась с цепи. Закатывала сцены с катанием по полу, лупила дочь всем, что попадало под руку, унижала.

Мать отчаянно завидовала ее красоте и молодости. Сделала было пластическую операцию, но неудачно. Из-за слишком утянутой кожи перестал закрываться правый глаз. За это дочери тоже доставалось.

В 2000 году Ольга стала встречаться с дирижером Госконцерта и Московского балета на льду Владимиром Богорадом. Мужчина был старше на 35 лет. И считал девушку даром Небес. Он был поражен отношением Елисеевой к дочери. Кроме как недоумок и дрянь она по-другому ее не называла. Были также и скандалы с рукоприкладствами.

Родители матери оставили внучке однушку. Но Инна не собиралась отдавать в распоряжении Ольги квартиру. Она сдала квадратные метры за 700 долларов. И весь доход оставляла себе.

В 2000 году у бывшей балерины диагностировали онкологию. И она стала еще злее. Конечно, Ольга жаловалась отцу, что находиться рядом с матерью стало невыносимо. Гафт помогал ей деньгами. Но связываться с «фурией» боялся. Считал, что это бесполезно, лишь сделает Ольге хуже.

Когда «концерты» с драками стали ежедневными, Ольга согласилась переехать к жениху. Но через пару месяцев вернулась, так как совесть не позволила бросить больную мать. А к Владимиру Ольга приезжала лишь на выходные. Он так и не простил себе, что позволил ей вернуться в этот ад, ведь Елисеева пошла еще дальше.

Обстановка в доме была такая, что весной 2002 года психика девушки не выдержала. У нее случился нервный срыв. И мать позаботилась, чтобы дочь начали считать психически больной. Она позвала соседей, скрутила Ольгу и отправила в Кащенко, где та провела целый месяц. Владимир Богорад считал, что после «лечения» психотропными препаратами разум Ольги оказался надорванным.

Никто уже не узнает, что предшествовало трагедии. Очередной скандал или новое оскорбление. В тот августовский день ее тело нашла мать, вернувшаяся с дачи. Вызвала милицию и раздраженно сокрушалась, что «эта негодяйка» испортила мебель своей смертью.

Через два года не стало и ее самой, как и Богорада — что-то случилось с сердцем.

Валентин Гафт до последнего дня не мог простить себе, что вовремя не забрал дочку от Инны. И только чуткая, любящая Ольга Остроумова помогла ему пережить боль утраты.

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