Ранила душу: чем вдова Валентина Гафта довела до слез Марину Зудину?
55-летняя вдова Олега Табакова расплакалась прямо на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля.
Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил
Народного артиста СССР, выдающегося актера и режиссера Олега Табакова не стало в 2018 году. Его супруга — актриса Марина Зудина — тяжело переживала невосполнимую потерю. Всякий раз, когда кто-то произносил имя гения, ее глаза наполнялись слезами. Прошло три года, казалось, боль должна поутихнуть. Однако и сегодня звезда не в силах держать себя в руках, услышав разговоры о почившем муже.
Очередной взрыв эмоций случился на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ), куда была приглашена Зудина, а также вдова писателя и поэта Валентина Гафта, актриса Ольга Остроумова. Когда последнюю попросили подняться на сцену, чтобы забрать награду покойного актера, произнося речь, она вдруг обратилась к вдове Табакова.
Остроумова напомнила, что Гафт очень любил писать коротенькие эпиграммы. Адресовал он их знаменитым персонам, в частности Олегу Табакову. С молчаливого разрешения Марины Зудиной актриса зачитала одну из них.
«Олегу, которого Валентин очень любил, и который был его однокурсником. Олега Павловича часто и много награждали. И он написал так:
"Во дни побед, в часы признанья,
Когда тебя возносят до небес,
Отдай все ордена, забудь про званья,
Чтоб не пришлось платить за перевес"», — процитировала Гафта вдова, и Зудина заплакала.
Актриса пыталась скрыть слезы, вытирала их руками и аплодировала Ольге Остроумовой, помянувшей ее мужа добрыми словами. Однако сидевшие в зале заметили, как тяжело было 55-летней вдове Табакова.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему вдова Олега Табакова три года не говорит с сыном о его покойном отце.
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