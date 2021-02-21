Садальский рассказал о сбывшемся пророчестве Людмилы Ивановой Гафту
Актриса снималась с артистом в фильме «Небеса обетованные».
Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @stassadal
Актер Станислав Садальский рассказал, как народная артистка РСФСР Людмила Иванова случайно предсказала печальное будущее себе и Валентину Гафту. Актер скончался на руках у жены Ольги Остроумовой 12 декабря 2020-го на 86-м году жизни. Иванова умерла в 2016 году.
Садальский поделился печальной историей с подписчиками своей страницы в Instagram.
«Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, — написал он и вспомнил историю про Гафта и Иванову. — Мы вместе служили в „Современнике“, играли в одних спектаклях, встречались на одних киноплощадках. На съемках у Рязанова в „Небесах обетованных“ у нас случился казус».
В картине народному артисту досталась роль предводителя нищих, а Людмиле — пожилой женщины, окруженной котами. Животных для съемок набрали из числа «профессионалов». С одним из них и произошла «беда».
«Когда вдруг над его ухом щелкнула кинохлопушка, он со страху обделался прямо Милочке на плечо», — поведал Садальский.
Кошатницу Иванову это не смутило, а вот Гафту было неприятно.
«И Милочка вдруг сказала: „Валь, ну что ты, мы же сами станем старыми, неизвестно, какими мы будем…“ — написал Садальский. — Страшно, но ее слова оказались пророческими — и Мила, и Валя под занавес жизни оказались немощными и в инвалидных креслах».
Актер порадовался, что его коллеги по «Современнику» все же сохранили ясный ум, несмотря на недуги. Он благодарен и за то, как достойно они ушли из жизни, окруженные близкими людьми.
Подписчики Садальского поблагодарили его за откровенный рассказ о любимых актерах.
«Как хорошо вы рассказали, Стас. Как-то тепло, и от души»;
«Уходит плеяда нашей жизни и замены ей нет»;
«Уходят кумиры, эпоха, легендарных актеров, заменимых нет и не будет»;
«Очень трогательно… уходят лучшие», — написали они ему в комментариях.
Актер и поэт Валентин Гафт умер 12 декабря 2020-го в возрасте 85 лет после долгой борьбы с последствиями тяжелого инсульта.
Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Райхельгауз о последних днях Гафта.
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