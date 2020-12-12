«Огромная потеря для искусства»: Владимир Винокур о Валентине Гафте

Юморист Владимир Винокур рассказал 5-tv.ru о своей реакции на смерть актера Валентина Гафта. Тот скончался 12 декабря в Москве после осложнений от перенесенного инсульта.

«Это огромная потеря для искусства не только театрального, но и искусства жить, чтобы нравится очень многим. Этим обладал Валентин Гафт. Гений. Простой интеллигентный гений», — сказал Винокур.

По мнению юмориста, 2020 год стал действительно ужасным. Он унес немало жизней великих и знаковых для всей России людей.

«Валентин Гафт — это мало того, что это актер театра, кино, это гениальный поэт, и самое главное — гражданин из Союза Советского и России. Человек, которого любили не только поклонники театра и кино, но и люди, которые любили его эпиграммы», — резюмировал Винокур.

Похороны Гафта пройдут 15 декабря на Троекуровском кладбище Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Бортко сказал о смерти Валентина Гафта.