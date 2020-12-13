«Может агрессию поубавит»: Пригожин о новости про скорое отцовство Шнурова

Новость о скором отцовстве музыканта и депутата Сергея Шнурова стала неожиданностью для его фанатов. Многие знаменитости уже отреагировали на это сообщение.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заверил 5-tv.ru, что очень рад за своего «вечного оппонента».

«Ну слава Богу, слава Богу, что он скоро станет отцом, я надеюсь, что это как-то изменит его настроение. Я могу только его поздравить. Может, и его агрессию поубавит», — сказал он.

Между двумя знаменитостями в последнее время ухудшились отношения. Шнуров высмеял слова Пригожина о бедственном положении артистов в период пандемии, пара постоянно обменивается колкостями в адрес друг друга. Недавно музыкант опять сделал выпад в сторону мужа певицы Валерии.

Несмотря на это, Пригожин пожелал ему счастья. До новостей о скором отцовстве музыканта он даже не знал, что у Шнурова уже есть дети.

«Надеюсь, они у него вырастут достойными ребятами, кто бы у него ни родился. Самое главное, я желаю, чтобы они были здоровыми и счастливыми, — сказал он. — Я человек не злой и не злопамятный, я могу только поздравить с таким сообщением и пожелать просто счастья, здоровья, это самое главное».

Однако он все же посоветовал будущему папаше не учить малыша нецензурной лексике.

«Весь мир знает мат, но его нужно знать, где, когда и в каком месте применять можно. В каких кругах, — заметил он. — А в остальном — человек должен знать, где фильтровать, как что говорить. Я за любой хайп и кипиш, но он должен быть оправданным».

Их непрекращающийся конфликт Пригожин не воспринимает близко к сердцу. Хотя причины для расстройства у него есть.

«Что бы мы ни делали, мы должны сохранять свое человеческое лицо. И личную переписку опубликовывать — это ниже мужского достоинства. Это то, что мне не понравилось в нашей истории».

У Сергея Шнурова есть 27-летняя дочь Серафима от первого брака и 20-летний сын Аполлон от второго. Его нынешняя супруга Ольга Абрамова — четвертая супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-вокалистка группировки «Ленинград» Юлия Коган порадовалась за Шнурова, который скоро станет отцом.