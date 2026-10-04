Силы суперинтеллекта: Трамп рассказал о новой структуре, учрежденной в США

Трамп учредил Силы суперинтеллекта США

В США будет сформирована новая структура — Силы суперинтеллекта (Super Intelligence Force). Об этом проинформировал президент США Дональд Трамп 4 октября.

«Вслед за историческим соглашением в Белом доме по вопросам „суперинтеллекта“, в рамках которого собрались ведущие мировые технологические компании и подтвердили свою ответственность перед американским народом, я объявляю о создании Сил по вопросам „суперинтеллекта“ (SIF)», — написал президент в социальной сети Truth Social.

Трамп сообщил, что новая организация призвана объединить усилия федерального правительства для обеспечения сохранения лидерских позиций США в сфере искусственного интеллекта.

Во главе Сил суперинтеллекта встанут директор национальной разведки Джей Клейтон, комиссар Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон и другие чиновники.

Согласно указу, подписанному Трампом 30 сентября, власти США должны использовать обозначение «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект» в официальной документации и при публичных коммуникациях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илон Маск после указа Дональда Трампа начал называть искусственный интеллект «суперинтеллектом». Публикацию по этому поводу колонизатор Марса сопроводил обложкой книги Бострома «Суперинтеллект: пути, опасности, стратегии». Пользователи интернета скептически отнеслись к такой позиции.

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