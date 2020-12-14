«Кто-то на меня нашептал»: Киркоров уволил домработницу Люсю после 30 лет работы

Певец Филипп Киркоров уволил знаменитую у фанатов домработницу Люсю после 30-летней службы. Людмила Дороднова (полное имя Люси — Прим. ред.) призналась на программе «Звезды сошлись», что не винит экс-работодателя. Но не исключает возможности, что ее оговорили.

«Жили хорошо, в дружбе. Все было здорово, красиво. Дело в том, что он сейчас, как я знаю, меняет коллектив, — рассказала Дороднова ведущей Лере Кудрявцевой. — Меня послать… еще три года назад были разговоры, чтобы меня, как говорится, в пенсионеры отправить».

Люся начала работать у певицы Аллы Пугачевой еще в 70-е, помогала с воспитанием Кристины Орбакайте. После развода Примадонны с Киркоровым женщина осталась служить у Киркорова по просьбе самого Филиппа.

«Я Филиппа люблю, для меня он как ребенок всегда был. У меня как-то спрашивали, не хотела ли я своих детей. Не хотела — у меня было много», — призналась Люся, поставившая крест на личной жизни.

Женщине вот-вот исполнится 80 лет. Так что она не исключает, что Киркоров просто отправил ее на заслуженный отдых, ведь у помощницы по хозяйству стало скакать давление.

«У меня возраст — не 21 год. Со всем я справлялась и сейчас справлюсь. Насколько я тоже слышала, он ищет новую домработницу, которая будет, видно, поживее, помоложе», — добавила она.

По словам Люси, никаких конфликтов у нее с Киркоровым не было, хотя домработница иногда позволяла себе дать певцу совет. Впрочем, он ценил откровенность подчиненной.

«Может, кто-то чего-то ему нашептал на меня, — сказала она на шоу. — Кому-то надо было в дом войти».

Теперь Люся живет в своей старой квартире, полученной еще до работы у звезд. Получает стандартную пенсию, регулярных финансовых поступлений от артиста, по ее словам, нет. Но Дороднова и не жалуется — сразу после ухода с работы он прислал домработнице солидную сумму.

В беседе с Лерой Кудрявцевой Люся намекнула, что не против была бы вернуться в семью Киркорова. Однако это вряд ли случится — поп-король не взял трубку, даже когда она звонила с поздравлением его дочке Алле-Виктории.

Пользователи в сети посочувствовали Люсе.

«Она просто думала, что стала им родным человеком и останется в этом окружении навсегда, ведь она состарится еще больше и за ней нужен будет уход, а у нее ни ребенка, ни мужа»;

«Для своего возраста выглядит очень хорошо, но работать в таком возрасте уже тяжело. Пора уже отдыхать»;

«Думаю Киркорову надо не забывать такого преданного человека!»

«Господи, хоть в 80 лет отдохните от их грубости, приказов», — написали они.

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