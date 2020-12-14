«Теперь могу спать спокойно»: Успенская написала завещание

Королева отечественного шансона Любовь Успенская составила завещание. Умирать 66-летняя певица пока не собирается, но решила проявить предусмотрительность, пишет Starhit.ru.

«Сегодня настало такое время, когда не знаешь, что будет завтра. Чтобы избежать неприятных ситуаций, я составила завещание на свое имущество и теперь могу спать спокойно, зная, что, если что-то произойдет, тем, кто указан в этом завещании, будет проще вступить в права наследства», — объяснила Успенская.

Артистка не стала раскрывать подробности документа. Достанется ли что-то ее дочери Татьяне, которая не общается с матерью, пока не известно.

Вокруг отношений звездных мамы и дочки страсти не утихают многие месяцы — наследница ведет себя странно, то оскорбляя и обвиняя родительницу в издевательствах, то прося прощения. Сейчас женщины не видятся, но Успенская все еще переживает за состояние дочери и признается, что причиной скандального поведения стали наркотики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская подарила себе на Новый год авто за 50 миллионов рублей.