«Филькин брачный договор»: Седокову лишат большей части имущества Тиммы

Анне Седоковой может достаться только четверть имущества Яниса Тиммы

Певице Анне Седоковой может достаться только четверть имущества покойного экс-супруга Яниса Тиммы. Об этом адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова рассказала в беседе с 5-tv.ru после очередного заседания суда.

По словам юриста, в ходе процесса сторона семьи Тиммы представила доказательства того, что квартиры, которыми впоследствии распоряжалась певица, были приобретены баскетболистом еще до брака.

«Мы сегодня в процессе доказали, представили вещественное доказательство того, что все квартиры, которыми располагала в свое время Анна Владимировна Седокова, были куплены до брака Янисом Тиммой, а не Седоковой. До брака!» — заявила Гаврилова.

Адвокат утверждает, что впоследствии имущество было переоформлено на Седокову на основании брачного договора, заключенного в США. При этом сторона семьи спортсмена оспаривает юридическую силу этого документа.

«Филькин брачный договор. <…> Он ничтожен, его не существует», — заявила Гаврилова.

По словам Гавриловой, суд продолжает запрашивать документы и исследовать обстоятельства дела, несмотря на заявление представителей ответчика о пропуске срока исковой давности.

«Если бы суд хотя бы на одну десятую принял позицию ответчиков, сегодня не было бы никаких запросов и ходатайств. Обратите внимание, они заявили срок пропуска исковой давности. Но, тем не менее, суд направил запросы», — сказала она.

Юрист также обратила внимание на то, что Седокова подала заявление о вступлении в наследство после смерти Тиммы. По версии Гавриловой, найденные договоры долевого участия позволяют семье претендовать на квартиры, которые ранее принадлежали спортсмену, но были проданы во время брака.

«А сейчас, поскольку это не имущество, нажитое в браке, это будет не делиться как вновь приобретенное в браке, а будет делиться между всеми наследниками пропорционально. И Анна Владимировна Седокова получит только одну четвертую от всего имущества», — заявила адвокат.

Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года. После его смерти возник спор вокруг имущества, приобретенного во время брака с Седоковой. Семья спортсмена обратилась в суд с требованием о разделе совместно нажитого имущества. Окончательное решение по спору пока не принято.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.