Лайфхаки счастливой новогодней ночи для всех знаков зодиака

Девиз предстоящего 2021 года для всех знаков зодиака — только новое! Оно уже на пороге. Но чтобы все сложилось удачно, необходимо правильно встретить Новый год. Астролог Алексей Фандеев рассказал, представителям каких знаков зодиака нужно провести новогоднюю ночь в кругу близких людей, а кому следует отправиться на поиски приключений.

Огненные знаки зодиака

2020 год заблокировал их, а поэтому в 2021 все должно быть новое — новые коммуникации, отношения, работа.

Стрельцы, купите себе огромную плазму и на новогоднюю ночь смотрите не голубой огонек, а отправляйтесь в экзотические страны на канале для путешественников.

Львы, настало время исполнить свои мечты, ведь в новогоднюю ночь Луна будет в вашем знаке зодиака. Поэтому где бы вы ни были, загадайте все самое сокровенное, все желания новогодней ночи у вас сбудутся.

Овны, Марс делает полугодовую петлю в вашем знаке и вернется в него только через 40 лет. Поэтому — хайп на новое! Идите на новые вечеринки, знакомьтесь с новыми людьми, только не сидите дома!

Воздушные знаки зодиака

Весы, хайп 2020 года продолжается, вы идете вертикально вверх! Но в новогоднюю ночь притормозите. Проведите ее с близкими людьми. Успокойтесь, выдохните. Помните, что зависть — дело не очень хорошее.

Близнецы, 2021 год будет для вас годом экстрима и американских горок. Перестаньте что-то доказывать, ваша новогодняя ночь должна быть максимальным релаксом. Если вы уснете раньше полуночи, поверьте, наступающий год — это ремни безопасности и турбо-режим.

Водолеи, Юпитер входит в ваш знак на целый год, поэтому вы должны быть во всеоружии. Устройте себе шопинг, будьте на высоте. Дорогой парфюм, шлейф за собой — и где бы вы ни оказались помните, вы — тот знак зодиака, на который все будут ориентироваться весь предстоящий год.

Земные знаки зодиака

Козероги, завершилось трехлетнее великое стояние Сатурна в вашем знаке. Больше не нужно никому ничего доказывать. Перестаньте нарезать салаты и пытаться удивить всех новым рецептом селедки под шубой. Просто закажите наконец вкусную еду в шикарном ресторане, купите себе неприлично дорогое шампанское, позовите тех людей, которые выдержали с вами это трехлетнее стояние, и наслаждайтесь — вы теперь победитель.

Тельцы, вам рекомендуется присоединиться к Овнам и вместе пойти на вечеринку, они покажут вам, как нужно отдыхать в новогоднюю ночь. Перестаньте копить, пришло время расслабляться. Неплохо было бы купить билет в экзотическую страну.

Девы, для вас пришло время паузы, время отдохнуть и задумать что-то новое, великое. Постарайтесь меньше суетиться и просто насладитесь тишиной и теми людьми, которые остались с вами после 2020 года, после вашей критики и вашего «не в бровь, а в глаз».

Водные знаки зодиака

Раки, побудьте с семьей. А одиночкам совет — отправляться вместе с Овном и Тельцом на поиски второй половинки.

Рыбы, вы должны собрать в новогоднюю ночь всех, кто остался с вами рядом. Но имейте в виду, что новое уже несется в вашу жизнь — новая семья, новая работа, поэтому постарайтесь собрать всех своих близких.

Скорпионы, вам тоже следует присоединиться к Овну и Тельцу и отправиться на поиски приключений в новогоднюю ночь. 2020 год должен был дать вам осознание того, кто находится рядом с вами, и новое уже стучится в вашу дверь. Девиз 2021 года — новое! Новые друзья, новая работа, новые коммуникации, новые мысли, новые желания — все новое, и оно уже на пороге.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы астролога Елены Егоровой, куда лучше всего поставить новогоднюю елку и как нарядить ее, чтобы предстоящий год был успешным и богатым.