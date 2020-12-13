Куда поставить и как украсить елку, чтобы сбылись желания — совет астролога

|
Егор Измалкин
Эксклюзив 1 930

Есть определенные места в квартире, где символ праздника сможет привлечь положительную энергию.

Фото, видео: Depositphotos / evgenyataman; 5-tv.ru

От того, в какой части дома вы поставите праздничную елку, может зависеть, насколько успешным и богатым будет год. Астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала в беседе с 5-tv.ru, как активизировать положительную энергию, правильно расположив символ Нового года.

«Для привлечения финансового успеха, дополнительной прибыли, продвижения в карьере подойдут такие секторы, как Запад и Северо-Запад. Найдите эти секторы в вашей квартире или комнате и поставьте туда вашу елочку 12, 13 или 27 декабря», — рассказала эксперт.

Создавая активность в этом месте, включая новогодние огни, вы получите дополнительную поддержку высших сил. Цвета, подходящие для украшений: красный, белый, серебряно-желтый.

«Для обучения, заработка и продвижения через интеллектуальный труд вам подойдет Северо-Восток», — поделилась специалистка.

Нарядите елку 13, 14, 15 и 31 декабря. Для это сектора подойдет для украшений серебро, золото и белый цвет.

«Для тех, кто хочет привлечь романтическую удачу, подойдет юго-западный сектор. Поставьте туда вашу красавицу, включите огни, нарядите в красный или зеленый цвет 23 или 31 декабря», — рассказала Егорова.

Гирлянды необходимо включать именно в указанные даты. Поставить деревце можно и в другие места квартиры, и нарядить ее в серебристый, белый и золотистые цвета, но не рекомендуется там жечь свечи и подключать электрические украшения. При этом самыми негативными секторами являются Восток и Юг.

Ранее 5-tv.ru писал, каким знакам зодиака нельзя отмечать Новый год вместе.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:05
«Вы мне сказки рассказываете»: Путин дал неделю на решение вопроса с ценами на продукты
13:51
Ретейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам
13:38
Юлия Коган порадовалась за Шнурова, который скоро станет отцом в третий раз
13:27
Стали известны обстоятельства смерти музыканта «Воскресения» Сапунова
13:26
Коробку из-под сока с проводами обнаружили в примерочной магазина в Петербурге
13:18
«Представляю маленькие ножки»: Шнуров заявил, что снова станет отцом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря
Вдова Баталова раскрыла косвенную причастность Михалкова к истории с мошенничеством

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой