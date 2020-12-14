Премьера первого клипа запевшей пианистки Цымбалюк-Романовской провалилась

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Алексей Хитров
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За сутки дебютное видео экс-супруги Армена Джигарханяна не набрало в интернете даже тысячи просмотров.

Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская презентовала свой первый клип. Видео на песню «На краю земли» появилось в интернете в минувшее воскресенье. В нем, кроме Виталины, снялась актриса Маргарита Быстрякова, вместе с которой они исполняют песню. Кстати, написал ее отец Маргариты композитор Владимир Быстряков в соавторстве с поэтом Владимиром Гоцуленко.

Видео полностью черно-белое, что, видимо, должно подчеркнуть трагизм текста, в котором есть строки «Даже дьявол здесь не был никогда, золото не мыл, жемчуг не искал…» и «Этот дикий край адом нарекли.»

По утверждению Цымбалюк-Романовской, на создание клипа ее вдохновила смерть бывшего мужа Армена Джигарханяна — народный артист скончался в ноябре из-за отказа почек в возрасте 85 лет.

При этом Виталина даже не появилась на похоронах экс-супруга, пояснив сначала, что не хотела видеть бывшего мужа в гробу, а позднее — что опасалась его родственников, которые могли на нее накинуться. Как рассказала Цымбалюк-Романовская у себя в Instagram, во время похорон Джигарханяна, 17 ноября, она весь день музицировала.

Аудитория интернета на дебютное творение Виталины отреагировала вяло: за сутки ее клип набрал всего 700 просмотров и девять комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, помощник Джигарханяна назвал Евгения Петросяна «старым лжецом» пригрозил судом.

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