«Старый лгун»: помощник Джигарханяна грозится засудить Петросяна

Заведующий труппой Театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко опроверг заявления юмориста Евгения Петросяна, сделанные после смерти народного артиста СССР. Шоумен поспешил описать последние дни жизни актера и режиссера, и отметил, что Джигарханян был всеми брошен, сообщает «Экспресс газета».

«Армен Джигарханян умер в адских муках. У него стали гнить пролежни, но никто к нему не подходил. У него был диабет. Надо было делать вовремя уколы, а ему никто не делал. Умер в одиночестве», — заявил Петросян.

По словам Дьяченко, юморист не был близким другом ушедшего из жизни артиста. Завтруппой назвал Петросяна «старым лжецом» и отметил, что театр не бросал своего художественного руководителя.

«До последней минуты мы заботились о нем. У него были медсестра, сиделка, постоянный уход. Да и супруга Татьяна Власова всегда была рядом», — сказал нынешний худрук.

Вячеслав Дьяченко добавил, что коллектив театра намерен подать в суд на Евгения Петросяна, если тот и дальше будет лгать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петросяну предрекли развод с Брухуновой из-за новой помощницы.