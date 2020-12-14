Адвокат Петросяна рассказал, получится ли у помощника Джигарханяна засудить юмориста

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 604

Вячеславу Дьяченко не понравились слова шоумена о якобы умершем в одиночестве знаменитом артисте.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny; 5-tv.ru

Помощник Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко назвал Евгения Петросяна «старым лжецом». Ему не понравились слова юмориста о якобы умершем в одиночестве знаменитом актере и режиссере. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал 5-tv.ru, что на самом деле имел в виду Петросян, и получится ли у Дьяченко его засудить.

«Подобные высказывания Дьяченко не делают, в первую очередь, ему чести. Поскольку оскорбление взрослого, пожилого человека, не является демонстрацией хорошего воспитания. Если Дьяченко считает, что у него есть основания для обращения в суд на Евгения Вагановича, пожалуйста. Но не думаю, что у него есть какие-то шансы на удовлетворение подобного иска», — отметил адвокат юмориста.

Сергей Жорин объяснил, что Петросян не обвинял ни родственников, ни друзей, ни театр в том, что они бросили Армена Джигарханяна.

«В свою очередь, думающая аудитория смогла понять, что же на самом деле имел в виду Евгений Петросян, когда высказывался о Джигарханяне. Речь шла прежде всего о том, что недопустима травля в средствах массовой информации и прежде всего на центральных федеральных каналах. Недопустимо обсуждение обстоятельств частной жизни и многое другое. Именно это, на мой взгляд и имел в виду Евгений Ваганович, ну а ряд людей хотят это трактовать по своему», — подытожил юрист.

Ранее 5-tv.ru писал, что по словам Дьяченко, юморист не был близким другом ушедшего из жизни артиста. Завтруппой назвал Петросяна «старым лжецом» и отметил, что театр не бросал своего художественного руководителя.

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