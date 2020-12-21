Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

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Первый полет отечественного пассажирского лайнера состоялся сегодня на аэродроме иркутского авиазавода.

Фото, видео: www.globallookpress / UAC; 5-tv.ru

Россия возвращается в высшую лигу мировой авиации. Сегодня первый полет совершил пассажирский самолет МС-21-310, оснащенный новым отечественным двигателем. Испытания состоялись на аэродроме Иркутского авиазавода.

Продолжительность полета составила один час двадцать пять минут. За это время экипаж проверил устойчивость и управляемость самолета, а также работу всех его систем. По словам специалистов, лайнер нового поколения соответствует современным технологиям и вполне может конкурировать не только на внутреннем, но и на международном рынке.

В интервью сайту KP.RU замглавного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, не скрывая эмоций, объяснил, почему эта разработка прорывная. Первое, по его словам, — это полностью отечественные материалы. Ничего иностранного. Второе, турбовентиляторный, двухконтурный двигатель с высокой степенью сжатия и топливной автоматикой нового поколения. Все это сделало его менее шумным на 15-20%, а также самым экологичным в череде мировых стандартов. Кроме того, существенно снижен расход топлива, а крыло изготовлено полностью из композитного материала.

«Применяется передовая технология — огромное монолитное изделие получается в результате штамповки, сборка и обработка минимальны. У американцев глаза на лоб полезли, когда они увидели, как это делается на ульяновском предприятии „Авиастар“. В Штатах тоже есть такие технологии, но они применяются для менее крупных изделий», — подчеркнул Попов.

И в третьих, как особо отметил заслуженный летчик, авиация становится полностью независимой от западных санкций. К слову, создавался МС-21 в конкуренцию тому же Boeing-737.

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