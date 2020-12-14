Дочь Легкоступовой просит главу СК взять на контроль расследование смерти певицы
Наследница артистки указывает на препятствие возбуждению уголовного дела последним супругом ее матери.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование обстоятельств смерти ее матери. Документ есть в распоряжении 5-tv.ru.
«Прошу Вас взять на свой особый контроль рассмотрение материалов доследственной проверки № 161 пр-2020 по факту смерти советской и российской эстрадной певицы, заслуженной артистки Российской Федерации Легкоступовой Валентины Валерьевны», — говорится в заявлении.
Дочь артистки просит обратить внимание на деятельность вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова. По ее словам, он распространяет слухи о якобы аморальном образе жизни, который вела покойная через СМИ. В качестве доказательств своих слов она приводит ссылки на соответствующие статьи.
«Совершая вышеуказанные действия, Фирсов Ю. В., в том числе через СМИ, пытается оказать влияние на ход доследственной проверки по факту смерти моей мамы и добиться отказа в возбуждении уголовного дела», — пишет Бриль.
Кроме того, по ее словам, сведения, распространяемые вдовцом артистки, порочат ее честь и достоинство, а также не соответствуют действительности. Принимает участие в кампании против семьи певицы и пластический хирург Владимир Плахотин — он публично заявлял, что Легкоступова умерла из-за отключения от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также угрожал адвокату семьи.
«Александр Иванович, Ваш личный особый контроль в самых сложных и запутанных делах неоднократно приводит к торжеству справедливости и законности. Надеюсь, и нашу ситуацию Вы не оставите без внимания», — резюмирует дочь артистки.
Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа после нескольких дней комы. Незадолго до этого она получила травму головы, якобы от падения в ванной. Дома артистку обнаружила дочь, приехавшая к матери после того, как та длительное время не выходила на связь. По ее словам, и мать, и ее муж были нетрезвы, хотя до знакомства с Фирсовым звезда не употребляла алкоголь. Обоих супругов девушка отправила в наркологическую клинику, из которой Фирсов сбежал на следующее же утро. А Легкоступовой стало плохо, ее с отеком мозга доставили в больницу. После нескольких дней комы она скончалась, на момент смерти ей было 54 года. Родственники артистки винят в случившемся ее последнего супруга, Юрия Фирсова.
В частности, адвокат семьи покойной Сергей Жорин отмечал, что гематомы на теле певицы могут означать, что во время нападения она защищалась и отбивалась. Странным родственникам Легкоступовой кажется и то, что связаться с ней после последнего замужества было невозможно. Трубку постоянно брал Фирсов. Некоторые знакомые певицы утверждают, что она стала его заложницей.
После смерти жены новоиспеченный вдовец уплыл в путешествие на своей яхте. По словам адвоката Жорина, перед отбытием он неоднократно предпринимал попытки завладеть рюкзаком певицы с драгоценностями. Благодаря действиям сотрудников Следственного комитета, у которых находилась вещь, Фирсову не удалось похитить имущество артистки. Кроме того, после вдовец распространял о покойной супруге порочащие ее честь и достоинство слухи — якобы Валентина была вынуждена оплачивать сыну наркотики и проституток.
Тревоги родным артистки добавляет и то, что ранее Фирсов уже был замешан в историях смертей бывших возлюбленных при странных обстоятельствах. Настораживающим находят и его поведение в последние дни жизни певицы: яхтсмен сбежал из наркологической клиники, по дороге совершив ДТП. Как писал ранее 5-tv.ru, он покинул место аварии, предприняв попытку сымитировать сердечный приступ.
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