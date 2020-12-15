Водонаева пообещала стать «занозой в заднице» для губернатора Кубани

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Анна Васильева
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Телеведущая рассказала фанатам, что наконец-то расплатилась за недвижимость в Краснодарском крае и намерена разобраться с водой в регионе.

Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева поделилась радостью от нового приобретения со своими подписчиками в Instagram и обратилась к губернатору Краснодарского края. Именно в этом регионе России звезда приобрела квартиру. Водонаева заявила, что теперь станет «занозой в заднице» для Вениамина Кондратьева.

Водонаева уточнила, что по документам квартира стала ее собственностью еще летом, но остаток суммы девушка платила в рассрочку.

«Я ничего себе не покупала, я никуда не ездила отдыхать летом, все мысли были только в одном — поскорее рассчитаться», — написала Водонаева.

При этом оптимистично настроенная селебрити тут же рассказала о грандиозных планах на ближайшее будущее.

«Успею еще отдохнуть. А сейчас буду копить на ремонт. Ну что, уважаемый губернатор Краснодарского края, теперь мы не чужие друг другу люди, будем вместе решать вопрос с водой на Кубани. Ваша заноза в заднице в здании», — заявила звезда.

Instagram @alenavodonaeva

Подписчики Водонаевой буквально осыпали ее поздравлениями в комментариях. Телеведущую назвали «красоткой» и «умницей». А также признались, что надеются на помощь знаменитости в решении проблемы с водой.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Алена Водонаева перепутала два слова, когда отвечала на вопрос своей подписчицы в сети. Той хотелось узнать, какой антиперспирант предпочитает звезда. А вместо этого получилась отповедь на тему антидепрессантов.

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