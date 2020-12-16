Директор театра подтвердил коронавирус у Сергея Маковецкого

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Светлана Шевченко
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Народный артист РФ находится на домашнем лечении.

Директор театра подтвердил коронавирус у Сергея Маковецкого

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил ТАСС наличие положительного теста на коронавирус у актера Сергея Маковецкого.

«Вчера разговаривал с ним. Чувствует себя нормально», — сообщил Крок.

Он добавил, что у народного артиста РФ нет температуры, а повторный тест будет проведен через несколько дней. А в связи с тем, что течение болезни проходит в легкой форме Маковецкий находится на домашнем лечении.

Сергей Маковецкий родился в Киеве в 1959-м. Последние тридцать лет он служит в театре имени Вахтангова. В начале 90-х известность на театральной сцене ему также принесли роли в спектаклях Романа Виктюка — «М. Батттерфляй» и «Рогатка». На счету Маковецкого почти сотня ролей в кино. В частности — «Жизнь Клима Самгина», «Сукины дети», «Про уродов и людей», «Русский бунт», «Брат-2», «72 метра», «Гибель империи», «Жмурки», «12», «Ликвидация», «Асса-2», «Утомленные солнцем-2», «Тихий Дон», «Грозный». Детям он больше всего знаком по озвучиванию роли Князя Киевского в серии мультфильмов о трех богатырях.

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