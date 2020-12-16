Сергей Маковецкий матом отреагировал на новость о своей болезни

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 3 469

Коллеги народного артиста России сообщили, что 62-летняя знаменитость заболел коронавирусом.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Новость о том, что Сергей Маковецкий заболел коронавирусом весьма удивила самого актера. В беседе с 5-tv.ru народный артист России, не подбирая выражений рекомендовал послать «куда подальше» тех коллег, что ранее сообщили о его диагнозе.

«Не верьте *** этим коллегам! Пошлите всех к ***! Просто пошлите всех коллег к *** и все», — эмоционально резюмировал актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор театра имени Вахтангова, где служит Сергей Маковецкий, подтвердил ТАСС наличие положительного теста на коронавирус у 62-летнего актера.

Сергей Маковецкий родился в Киеве в 1959-м. Последние тридцать лет он служит в театре имени Вахтангова. В начале 90-х известность на театральной сцене ему также принесли роли в спектаклях Романа Виктюка — «М. Батттерфляй» и «Рогатка». На счету Маковецкого почти сотня ролей в кино. В частности — «Жизнь Клима Самгина», «Сукины дети», «Про уродов и людей», «Русский бунт», «Брат-2», «72 метра», «Гибель империи», «Жмурки», «12», «Ликвидация», «Асса-2», «Утомленные солнцем-2», «Тихий Дон», «Грозный». Детям он больше всего знаком по озвучиванию роли Князя Киевского в серии мультфильмов о трех богатырях.

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