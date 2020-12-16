«Знаем, кто ее инфицировал»: сын Поргиной рассказал о подхваченной на похоронах болезни

Вдова Николая Караченцова заболела, однако, вопреки слухам, это не коронавирус. Об этом заявил сын звездной пары — Андрей, в интервью «Дни.ру».

По его словам, две недели назад актриса была на похоронах друга семьи, который жил по соседству на даче. Там она и подхватила инфекцию.

«Мы даже знаем примерно, кто ее инфицировал, с кем близко она стояла у гроба и общалась», — рассказал Андрей Караченцов.

Впрочем, наследник тут же добавил, что инфекция оказалась не из разряда самых опасных в наше время.

«Но, по всем признакам, это был обычный грипп, а не коронавирус», — предположил Андрей.

Сейчас Поргина восстанавливается в Турции. Через три дня она вернется и сдаст тест на антитела. Перед отъездом на море актриса сдавала анализы. Тогда они показали отсутствие в организме белков РНК SARS-CoV-2, но во избежание ошибок, ей следует пройти медецинские процедуры еще раз.

«Сейчас мама чувствует себя хорошо, наслаждается морским воздухом, погодой, прогулками, вкусной едой, ее ничего не тревожит», — успокоил Андрей.

Ка писал 5-tv.ru ранее Поргина не пришла на похороны своего близкого друга Армена Джигарханяна, так как контактировала с внуком, который тяжело перенес коронавирус. Кроме того, вдова Караченцова столкнулась с критикой, когда была замечена на других похоронах без маски.