«Знаем, кто ее инфицировал»: сын Поргиной рассказал о подхваченной на похоронах болезни

|
Егор Измалкин
1 693

В настоящее время вдова Караченцова восстанавливается в Турции.

«Знаем, кто ее инфицировал»: сын Поргиной рассказал о подхваченной на похоронах болезни

Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Вдова Николая Караченцова заболела, однако, вопреки слухам, это не коронавирус. Об этом заявил сын звездной пары — Андрей, в интервью «Дни.ру».

По его словам, две недели назад актриса была на похоронах друга семьи, который жил по соседству на даче. Там она и подхватила инфекцию.

«Мы даже знаем примерно, кто ее инфицировал, с кем близко она стояла у гроба и общалась», — рассказал Андрей Караченцов.

Впрочем, наследник тут же добавил, что инфекция оказалась не из разряда самых опасных в наше время.

«Но, по всем признакам, это был обычный грипп, а не коронавирус», — предположил Андрей.

Сейчас Поргина восстанавливается в Турции. Через три дня она вернется и сдаст тест на антитела. Перед отъездом на море актриса сдавала анализы. Тогда они показали отсутствие в организме белков РНК SARS-CoV-2, но во избежание ошибок, ей следует пройти медецинские процедуры еще раз.

«Сейчас мама чувствует себя хорошо, наслаждается морским воздухом, погодой, прогулками, вкусной едой, ее ничего не тревожит», — успокоил Андрей.

Ка писал 5-tv.ru ранее Поргина не пришла на похороны своего близкого друга Армена Джигарханяна, так как контактировала с внуком, который тяжело перенес коронавирус. Кроме того, вдова Караченцова столкнулась с критикой, когда была замечена на других похоронах без маски.

Читайте также

Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.42
-0.03 89.32
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
«Такое время»: Бабенко не согласилась с мнением Садальского о похоронах Гафта
16:35
Российские пользователи Telegram массово жалуются на сбой в работе мессенджера
16:25
«Разорвать за семью»: Чумаков и Ковальчук раскрыли подробности совместной жизни
16:13
«На ровном месте»: Сергей Маковецкий все же признался, что инфицирован коронавирусом
16:09
Эксклюзивное видео с похорон музыканта «Воскресения» Андрея Сапунова
15:53
Трампу негде жить? Против его переезда во Флориду после 20 января выступили соседи

Сейчас читают

«Месяц прожила в роддоме»: Борис Галкин рассказал о смерти первого ребенка
«Был на прощании с Валей. Позор»: Садальского возмутили похороны Гафта
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой