Астролог рассказала, что поставить на праздничный стол для удачи в 2021 году

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Анна Васильева
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Анна Гехман также перечислила цвета, которые ни в коем случае нельзя использовать в год Быка.

Фото, видео: Depositphotos / shumytskaya; 5-tv.ru

Каждый раз мы ждем и надеемся, что следующий год будет лучше предыдущего. Но зачем просто уповать на чудеса, если удачу можно притянуть самостоятельно? Медиум, экстрасенс, ведический астролог Анна Гехман рассказала 5-tv.ru, какие фигурки поставить на новогодний стол и как украсить дом, чтобы 2021-й принес только счастье.

«По китайской традиции этот год белого металлического быка. По ведической традиции этот год пройдет под управлением Меркурия или Будхи, чьим небесным покровителем является Ганеша, божество с головой слона и телом человека», — объяснила специалист.

Анна Гехман отметила, что цветами этого года будут зеленый, белый, серебристый, металлический и все оттенки постельных тонов. Но ни в коем случае нельзя использовать красный и оранжевый.

«Что необходимо сделать для того, чтобы 2021 год прошел благополучно? Ну, во-первых, на стол нужно поставить два символа года: Ганешу и быка. Во-вторых, сделать подношение в виде цветов и фруктов, а также зажечь свечи и благовония», — сказала медиум.

Она добавила, что, когда закончится праздничная ночь, выбрасывать цветы и фрукты нельзя. Их необходимо отнести под дерево,

«А Ганешу я рекомендую поставить в северной части вашего дома. Он будет защищать ваш дом и приносить в ваш дом материальные блага», — подытожила ведический астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год разным знакам зодиака.

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