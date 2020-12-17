Княгиня-панк: жена правителя Монако Шарлен обрила полголовы — фото

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Рита Цветкова
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На традиционной рождественской ярмарке супруга Альбера II заставила всех обратить внимание не на подарки, а на свою экстравагантную прическу.

Княгиня-панк: жена правителя Монако Шарлен обрила полголовы — фото

Фото: ТАСС / Vinaj Jean-Charles

Княгиня Монако Шарлен шокировала публику на традиционной рождественской ярмарке, где была замечена в одной из палаток с новой стрижкой. У 42-летней женщины оказалось обрито полголовы, дерзость образа также дополнили яркий макияж, свободная куртка и мерцающая пайетками маска на лице. Кроме того, супруга Альбера II больше не белокурая блондинка — остатки шевелюры она выкрасила в более темный золотистый тон.

Каждый год семья правителя Монако радует детей игрушками на ярмарке. Но в этот раз все внимание окружающих было обращено не на подарки, а на рискованную прическу Шарлен.

REUTERS / Eric Gaillard

Обескураженные видом княгини, подданные недоумевают, так как подобных выходок за ней раньше не наблюдалось. Шарлен Уиттсток всегда придерживалась классического стиля — аккуратные укладки, неброский мейкап, плавные линии светлых нарядов. То ли ограничения по коронавирусу настолько наскучили, то ли в бывшей спортсменке давно спала панк-рок-бунтарка — остается только гадать.

Супруга Альбера II — чемпионка по плаванию из ЮАР Шарлен Уиттсток — после вступления в союз оказалась под серьезным давлением общественности. Ее сравнивали с мамой мужа, иконой красоты и стиля, голливудской звездой Грейс Келли, пишет сайт KP.RU. Поэтому спортсменка тщательно следила за своим внешним видом. Неужели, надоело?

Князь Монако познакомился с Шарлен на водных соревнованиях в Монте-Карло в 2000 году. Пара поженилась спустя 11 лет, а еще через три года на свет появились близнецы-наследники — принцесса Габриэлла и принц Жак.

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