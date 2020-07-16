Принцессу Диану признали самой красивой королевской особой всех времен

Принцесса Диана признана самой красивой королевской особой женского пола всех времен. Как пишет The Daily Mail, анализ лиц наиболее знаменитых женщин, принадлежащих монаршим семьям, провел известный лондонский пластический хирург Джулиан Де Сильва. Он основывался на принципе «золотого сечения», который был разработан в Древней Греции для определения «физического совершенства» лица, и которым пользовался Леонардо да Винчи для создания формулы идеального человеческого тела в своей работе «Витрувианский человек».

С помощью древних расчетов и компьютерных технологий доктор Де Сильва пришел к выводу, что лицо принцессы Дианы соответствует идеалу на 89,05%. На втором месте оказалась королева Иордании Рания (88,9%), на третьем — покойная Грейс Келли из Монако (88,8%).

Супруги принцев Гарри и Уильяма Меган Маркл (87,4%) и Кейт Миддлтон (86,8%) заняли четвертое и пятое места соответственно.

«Диана, Меган и Кейт — все очень красивые женщины. Но если сравнить с греческим "золотым сечением" физического совершенства, принцесса Диана выходит на первое место», — прокомментировал результат своего исследования руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне Де Сильва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы раскритиковали выбор создателей будущего фильма о принцессе Диане, которые пригласили на роль Дианы Спенсер американскую актрису Кристен Стюарт.