«Она действительно знает, какой на вкус стручок Гуфа»: Муцениеце потроллила Айзу

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Егор Измалкин
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Актриса не постеснялась оставить скабрезные комментарии под фотографиями знаменитостей.

«Она действительно знает, какой на вкус стручок Гуфа»: Муцениеце потроллила Айзу

Фото: Соцсети

Агата Муцениеце приняла участие в шоу Comment Out, где ей пришлось оставлять провокационные комментарии под фото звезд. Первой жертвой стал Олег Майами, который сейчас встречается с певицей и моделью Айзой, бывшей женой рэпера Гуфа.

Актрису это нисколько не смутило.

«Ой, ну этому можно вообще, что хочешь писать!» — пошутила она.

Instagram @agataagata

Ей следовало написать «Только парни Айзы знают, какой стручок у Гуфа!». Муцениеце Решила, что фраза не противоречит истине.

«Ну-у объективно неплохой комментарий. Она действительно знает, какой на вкус стручок Гуфа», — заявила актриса.

Агата также написала под фото телеведущей Юлии Барановской «Хоспаде, да потрахайтесь уже!». Как та отреагировала на сообщение, неизвестно. Кроме прочего, Агате выпало задание отправить видео с мастурбирующим футболистом Артемом Дзюбой своему ребенку, однако все же потом условия поменяли. Тот же ролик ей пришлось прислать маме.

«Скажу, ой, мам, не тебе! Я, если честно, это видео даже не смотрела… О, Боже! Ну ладно, мама поймет», — заявила Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Агата запускает новое шоу на YouTube.

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