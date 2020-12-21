Простоял один день: памятник Аленке в Нововоронеже демонтировали — видео

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Светлана Шевченко
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Творение, символизирующее основательницу села Новая Аленовка, шокировало и напугало местных жителей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Памятник Аленке в Нововоронеже демонтировали. Творение, символизирующее основательницу села Новая Аленовка, шокировало и напугало местных жителей.

К слову, народное волнение стремительно докатилось до Совета Федерации. Сенатор Алексей Пушков выступил с резкой критикой памятника. По его словам, она выглядит так, будто увидела Чужого из известного блокбастера.

«Такая „Аленка“ могла бы разве что стать подругой крабообразного ластоного существа, которого автор пытался выдать за Сергея Есенина. Судьба у обоих творений печальная», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Будто услышав возмущение общества, власти Воронежской области приняли решение демонтировать творение сегодня же.

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