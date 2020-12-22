«Грустно все это»: Миро посоветовала Арзамасовой скорее разводиться

|
Виктория Андреева
1 281

По мнению известного блогера, 47-летний Илья Авербух совсем не подходит юной и трогательной актрисе.

«Грустно все это»: Миро посоветовала Арзамасовой скорее разводиться

Фото: Instagram @liza_arzamasova, @averbukhofficial

Новость о тайной свадьбе фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой не прокомментировал разве что ленивый. Еще бы: разница в возрасте между молодоженами целых 22 года! Вот и блогер Лена Миро негодует, как могла столь юная особа польститься на пусть и знаменитого, но слишком взрослого кавалера, и советует ей скорее разводиться.

«Грустно все это, очень грустно», — написала светская «сплетница» в своем «Живом журнале».

Ради интереса Лена решила порассуждать о том, почему 25-летние особы могут хотеть замуж за 47-летних состоявшихся мужчин. Первое, что ей пришло на ум, — состояние жениха. Если он, к примеру, какой-нибудь изобретатель Илон Маск, то все вполне понятно. Если рок-звезда вроде Мика Джаггера — рядом с таким не стояли и молодые красавчики-актеры из Голливуда.

Вторая причина, по мнению Миро, — сложная экономическая ситуация. Блогер отмечает, что если юная девушка из плохой семьи, голодает или просто не умеет зарабатывать деньги, то она наверняка согласиться пожить в достатке хоть и со взрослым мачо.

В случае же с Лизой Арзамасовой ни одна теория в принципе не подходит.

«Любви до гроба молодым желать не буду. Лучше посоветую Лизе побыстрее развестись, оттяпать у Авербуха деньжат, если получится (на самом деле, нет), и, наконец-то, полюбить себя», — заключила Лена Миро.

Как известно, встречаться фигурист и актриса начали, когда последней не было и 19 лет. Пара долгое время скрывала роман, но несколько месяцев назад начала выходить в свет открыто.

Едва ли не на каждом шоу у Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой спрашивали про серьезность намерений. Но никто из них не говорил о свадьбе. В результате, о бракосочетании влюбленных 20 декабря даже самые близкие люди узнали случайно. Чета решила не устраивать пышных застолий, а сама церемония прошла без традиционных бантиков, шариков, свадебного платья и букета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, у кого из звездных пар разница в возрасте больше чем у Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. 

Читайте также

-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.67
1.35 91.00
1.17
Володина рассказала, как ингрессия Меркурия влияет на возможность заберем...

Последние новости

13:13
Что ждет Россию в 2021 году? — предсказания Нострадамуса
13:00
МИД РФ расширил зеркальные санкции против ЕС из-за «дела Навального»
12:52
«Вектор» не нашел угрозы в штаммах коронавируса в России
12:43
«Лавка чудес»: Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick с «Золотым дождем»
12:41
«Батут заработал»: Рогозин высказался против вредных для России санкций США
12:39
Жириновский предложил переименовать вытрезвители в «приюты для уставших»

Сейчас читают

Таролог рассказала о том, сколько детей будет у Петросяна и Брухуновой
«Найди Аллу Борисовну»: Галкин случайно показал супругу без макияжа и в халате
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Как чумные крысы с корабля» — жители Лондона в панике бегут от мутации COVID-19
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака