ТОП-5 звездных пар с разницей в возрасте больше, чем у Арзамасовой и Авербуха

Интернет-сообщество активно обсуждает новость о романе 25-летней звезды сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом. Тот факт, что с молодой актрисой его связывают романтические отношения, подтвердил 5-tv.ru сам продюсер собственного ледового шоу.

Многих шокировало, что Авербух старше возлюбленной на 21 год, некоторые полагают, что такой союз не может быть прочным. Однако в российском шоу-бизнесе есть счастливые пары и с большей разницей в возрасте. 5-tv.ru подобрал ТОП-5 «неравных браков», в которых один партнер старше другого больше чем на 21 год.

Разница в возрасте 28 лет у Александра Мохова и Ирины Огородник

Instagram @mohov.art

Со своей третьей супругой известный актер Александр Мохов познакомился в Киеве, где проходили съемки фильма «Последний янычар». Ирина тогда была начинающей, но перспективной певицей и выступала под сценическим псевдонимом Николь. Но когда возлюбленный предложил ей уехать с ним в Москву, девушка не задумываясь бросила карьеру. Пара поженилась в 2015 году, а через год у Александра и Ирины родился сын Матвей.

Разница в возрасте 36 лет у Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской

ТАСС / Виноградов Сергей

Актриса и певица Екатерина Белоцерковская тоже третья жена художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Они сыграли свадьбу в 2016 году. А в апреле 2020-го у 71-летнего кинорежиссера и его 35-летней супруги родился сын, которого назвали Филипп.

Разница в возрасте 36 лет у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой

ТАСС / ETTORE FERRARI

Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский увидел будущую супругу Юлию Высоцкую на кинофестивале «Кинотавр» в 1996 году в лифте, узнал ее номер телефона и пригласил на ужин. По его признанию, сразу понял, что это «женщина его жизни», и до сих пор не устает повторять, что ему «несказанно повезло». Несмотря на огромную разницу в возрасте, пара вместе уже 25 лет, и у них двое детей — дочь Мария и сын Петр.

Разница в возрасте 44 года у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Хотя пара до сих пор официально не подтвердила своих отношений, в окружении 74-летнего Евгения Петросяна упорно ходят слухи, что брак с 31-летней помощницей артиста Татьяной Брухуновой был заключен в декабре 2019 года. Некоторые даже утверждают, что у пары родился ребенок. И уже почти никто не сомневается, что именно этот роман стал в 2018 году причиной громкого развода Петросяна с Еленой Степаненко, которая тоже моложе него, но всего на семь лет.

Разница в возрасте 27 лет у Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Instagram @maxgalkinru

Эту семью, пожалуй, можно поставить на особое место в рейтинге, поскольку в данном случае перед нами образец счастливого союза, в котором жена намного старше мужа. Алла Пугачева и Максим Галкин женаты уже почти 10 лет, а их нежная дружба длится уже почти два десятилетия. За все эти годы звездная пара ни разу не дала поклонникам повода предположить даже малейшие проблемы в отношениях. В 2013 году от суррогатной матери у супругов родились двойняшки Лиза и Гарри. За семейной идиллией в Instagram наблюдают миллионы фанатов.

Ранее отношения между Ильей Авербухом и Лизой Арзамасовой 5-tv.ru прокомментировала сексолог Алия Королева