В легком шоке: Друг Арзамасовой признался, что ей удалось скрыть свадьбу с Авербухом от близких

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 349

Приятель звезды «Папиных дочек» рассказал, что даже не подозревал о ее женитьбе.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova, @averbukhofficial; 5-tv.ru

Днем 20 декабря стало известно, что актриса Елизавета Арзамасова и прославленный фигурист Илья Авербух, наконец, официально зарегистрировали свои отношения. На церемонию молодожены пришли скромно одеты, без фаты, смокинга и прочей свадебной атрибутики. Мероприятие прошло в такой тихой обстановке, что, кажется, о нем знали лишь селебрити. И это, отчасти, правда.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru товарищ и коллега 25-летней невесты Анатолий Руденко признался, что узнал об этой свадьбе только сейчас. Лиза, как стойкий оловянный солдатик, хранила тайну до последнего. И даже после очередного спектакля 18 декабря не сообщила другу о радостном событии.

«Это стало для меня неожиданностью! Конечно, я знал о том, что у ребят роман, но то, что они поженились, узнал сейчас от вас! Я считаю, они очень подходят друг другу, потому что Илья какой-то очень особенный, очень трепетный, тонко чувствующий человек и Лиза тоже очень нежная и трогательная. Они как будто из другого времени! Такая любовь была у людей раньше», — восхищался парой актер.

Руденко рассказал, что об отношениях с Ильей Авербухом Лиза сообщила ему лично во время репетиции одного из спектаклей. При этом звезды так тщательно прятали личную жизнь, что даже будучи на одной площадке никогда не пересекались.

Друг и коллега Арзамасовой отмечает, что несмотря на большую разницу в возрасте — 22 года — актриса и фигурист идеально подходят друг другу. Оба — прекрасные, добрые люди, оба мудро и реально смотрят на жизнь.

«У них какой-то такой творческий тандем, они друг друга поддерживают именно в своих желаниях, свершениях. Поэтому здесь, мне кажется, абсолютно два гениальных творца нашли друг друга и связали свои судьбы. Вот так!» — поделился мыслями Анатолий Руденко.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как развивался роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха, а также как отнеслась к замужеству актрисы ее мамы.

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