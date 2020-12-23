В Краснодаре проходит спецоперация по поимке грабителей банка

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Светлана Шевченко
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Утром злоумышленники напали на финансовое учреждение кубанского города.

В Краснодаре проходит спецоперация по поимке грабителей банка

Фото: Depositphotos / Chalabala

Полиция Краснодара в настоящее время проводит спецоперацию по поимке грабителей банка, которые совершили сегодня утром, предварительно, вооруженный налет в Фестивальном микрорайоне. Сколько было похищено денег пока не известно. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

«Утром в городе Краснодаре совершено преступление, сейчас идет поиск преступников — спецоперация», — заявил мэр города Евгений Первышов в ходе пресс-конференции.

Он обратился к жителям с просьбой быть внимательными и осторожными. И если вдруг кто-то из горожан встретит подозреваемого, то градоначальник просил не геройствовать и срочно сообщить в полицию.

В местных СМИ также проходила информация, что грабители расстреляли автомобиль ДПС в ходе задержания. Также Yuga.ru  сообщает, что сейчас ведется розыск лишь одного из них. Остальные уже задержаны.

 

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