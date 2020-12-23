В Краснодаре проходит спецоперация по поимке грабителей банка
Утром злоумышленники напали на финансовое учреждение кубанского города.
Фото: Depositphotos / Chalabala
Полиция Краснодара в настоящее время проводит спецоперацию по поимке грабителей банка, которые совершили сегодня утром, предварительно, вооруженный налет в Фестивальном микрорайоне. Сколько было похищено денег пока не известно. Обстоятельства произошедшего уточняются.
«Утром в городе Краснодаре совершено преступление, сейчас идет поиск преступников — спецоперация», — заявил мэр города Евгений Первышов в ходе пресс-конференции.
Он обратился к жителям с просьбой быть внимательными и осторожными. И если вдруг кто-то из горожан встретит подозреваемого, то градоначальник просил не геройствовать и срочно сообщить в полицию.
В местных СМИ также проходила информация, что грабители расстреляли автомобиль ДПС в ходе задержания. Также Yuga.ru сообщает, что сейчас ведется розыск лишь одного из них. Остальные уже задержаны.
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