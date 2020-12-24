Кристина Орбакайте рассказала, что Пугачева готовит на Новый год

Кристина Орбакайте рассказала о своих планах на празднование Нового года и назвала любимое блюдо, которое подается к столу. В интервью «Собеседнику» она призналась, что хотела бы встретить 2021 год со своей мамой — Аллой Пугачевой, так как видит ее нечасто.

«Очень надеюсь, что будет возможность встретиться за большим семейным столом. Из-за нашей профессии эти встречи очень редки. Я до сих пор не знаю, как произойдет в этом году», — поделилась звезда.

При этом блюда к праздничному столу готовит Алла Борисовна. Иногда, если много гостей, она нанимает повара. Традиционно на Новый год в семье подают салат оливье и селедку под шубой. Также Пугачева запекает утку или гуся.

«Для меня главное новогоднее блюдо — шампанское! Так уж получается, что о нем вспоминаешь только в Новый год!» — призналась Кристина.

В последнее время появлялись слухи о ее расставании с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым. Однако сама певица их опровергает.

«Для меня уходящий год был годом семьи. <…> К сожалению, сыновья были разбросаны по миру и мы не могли долгое время увидеться. Но узким кругом — я, муж и дочка — провели много времени вместе. И очень были этому рады», — заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники перепутали Кристину Орбакайте с Аллой Пугачевой.