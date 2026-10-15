«Будем работать на всю катушку»: адвокат Navai намерена вытащить его из-под ареста

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 60 0

Сам рэпер держится бодро и рассчитывает на свою защиту.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Адвокат Керимова: защита Navai подаст апелляцию против его ареста

Защита рэпера Navai (настоящее имя Наваи Бакиров — Прим. ред.) будет подавать жалобу и апелляцию против назначенного ему ареста. Об этом 5-tv.ru заявила адвокат музыканта Рана Керимова.

«Жалоба, апелляция, и надеемся на изменение меры пресечения», — ответила правозащитница на вопрос корреспондента.

По словам юриста, против рэпера сработало то, что договор о защите заключили поздно — когда она прибыла, уже шел суд. Времени на подготовку аргументов против ареста, например, о наличии недвижимости или родственников обвиняемого в Казахстане, уже не было.

Сам музыкант держится бодро и не расстраивается. Новость об аресте он принял спокойно и заявил Керимовой, что полностью ей доверяет.

«Утверждать мы ничего не можем, потому что это прерогатива суда — изменить или без изменения оставить. Но мы, во всяком случае, будем работать на всю катушку», — заключила Керимова.

Ранее Navai отправили под стражу в рамках расследования дела о контрабанде наркотиков. Пограничники на въезде в Казахстан нашли запрещенные вещества при осмотре машины марки Mercedes, которой управлял рэпер.

Кроме того, по данным анализов, в крови у Бакирова в момент задержания также содержались наркотики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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