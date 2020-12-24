Миллион долларов вынесли среди бела дня из здания МИД РФ

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Василий Заика
Эксклюзив 3 244

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Несмотря на это, они находятся на свободе, а деньги до сих пор не найдены.

Миллион долларов вынесли среди бела дня из здания МИД РФ

Фото: Depositphotos / stokkete

Миллион долларов в разной валюте вынесли среди бела дня из здания МИД РФ, сообщает РЕН ТВ. 19 декабря 2019 года ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) внешнеполитического ведомства 49-летняя Наталья Агальцова неожиданно не вышла на работу. Женщина написала в своей начальнице в мессенджере, что у нее поднялось давление, и она приедет позднее.

Именно в этот день в рабочем кабинете Натальи Агальцовой была запланирована инкассация крупной суммы в валюте. Служебное помещение № 514 вскрыли и обнаружили внутри беспорядок. На столе были раскиданы пачки банкнот, на полу стояла сумка, заполненная наполовину долларами.

Наталья на крыше здания МИД РФ (Фото: соцсети)Наталья на крыше здания МИД РФ (Фото: соцсети)

Коробка из-под водки

За три недели до этого, 28 ноября 2019 года, в диппредставительстве РФ в Тегеране сотрудники департамента дипломатическо-курьерской службы МИД России приняли у иранских коллег диппочту — два пакета и коробку под сургучными печатями с гербом.

Еще раньше посол Российской Федерации в присутствии главного бухгалтера консульства и еще ряда специалистов уложили в коробку из-под водки «Абсолют» 150 пачек стодолларовых купюр (все — исключительно нового образца 2009 года с защитной полосой — Прим.ред.) — по 100 банкнот в каждой. Коробку с полутора миллионами долларов перетянули скотчем, обернули крафтовой бумагой и, опечатав, сдали на хранение в спецпомещение, находящееся под круглосуточной охраной.

Деньги, о которых идет речь — средства, вырученные за оказание консульских услуг. Посольство РФ в Иране не могло отправить наличные в Москву денежным переводом — из-за санкционного давления, оказываемого на это государство США и их партнерами. По аналогичным причинам в дипведомствах, и не только в российских, часто используется такая практика движения наличных средств. Диппочту никто не проверяет, а что внутри посылок может узнать только получатель.

Курьеры тщательным образом проверили целостность печатей и доставили ценный груз в здание на Смоленской площади в Москве. 29 ноября 2019 года сотрудник МИД РФ разобрал почту и передал все три посылки из Ирана ведущему специалисту-эксперту ВФД Наталье Агальцовой.

Пакет с цветочками

После вскрытия служебного кабинета Натальи Агальцовой, специально созданная комиссия произвела ревизию. В результате была выявлена недостача — 20 065 462 рубля 15 копеек и 745 735 долларов и 22 цента (по курсу на 20 декабря 2019 года — 46 629 541 рубль — Прим.ред.). Общий ущерб составил 1 066 638 долларов или 66 695 003 рубля. Помимо прочего, в кассе нашли нигде не учтенные семь евро и 63 евроцента.

Началась поверка документации, опросы коллег Натальи Агальцовой и охранников, изучение записей с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что вечером 18 декабря 2019 года ведущий специалист-эксперт ВФД вышла из кабинета с двумя объемными пакетами — «майка» белого цвета и второй с принтом в виде цветочков. Позднее эта «особая примета» не раз будет фигурировать в деле как одна из улик.

20 декабря 2019 года Наталью Агальцову задержали, доставили в отдел полиции по району Арбат и допросили.

Точкой отсчета, когда пропавшие деньги еще были на месте, следует считать 16 декабря 2019 года. Именно в этот день в кабинете № 514 была проведена предыдущая ревизия, в ходе которой недостачу не обнаружили. Все происходившее между 16 и 19 декабря 2019 года восстановлено со слов самой Натальи, ее сожителя Василия Маковоза, знакомой Галины З., по камерам наблюдения и показаниям сотрудников МИД.

Сейчас Наталья на свободеСейчас Наталья на свободе.

Версия Натальи

Наталья Агальцова утверждает, что через несколько дней после получения диппочты из Ирана ей поступили сопроводительные письма. В них указывалось, что в одном из конвертов находится 2 782 доллара, в другом — 215 долларов 38 центов, а в коробке — 1 500 000 долларов. Агальцова настаивает, что вскрыла почту — вопреки инструкции сделала это одна, а не в присутствии комиссии, как это делалось при отправке. Наталья заявила, что якобы обнаружила несовпадение сумм, указанных в документах с обнаруженными ею в конвертах и сразу же сообщила об этом непосредственному начальнику. А вот деньги в коробке она пересчитывать не стала, якобы из-за того, что их было слишком много, а счетчик банкнот в ее кабинете очень старый и работает плохо.

Ориентировочно в середине декабря Агальцову, по ее словам, попросили сформировать сумму в 422 тысячи долларов для отправки в одно из зарубежных посольств. И тут она вновь пренебрегла правилами — сформировала требуемую сумму частично из денег, пришедших из Ирана, частично из других средств, находившихся в кассе.

16 декабря 2019 года (в день, когда проводилась последняя ревизия — Прим.ред.) Агальцовой поступило новое указание: сдать в банк 1 380 000 долларов. Столько, по ее словам, должно было оставаться за вычетом ранее отправленных 422 тысяч долларов. В тот же день Наталья заказала инкассацию на 19 декабря, а 18-го числа около полудня принялась пересчитывать деньги. И вот тут-то, по словам Агальцовой, она обнаружила, что в коробке, привезенной из Ирана, пачки со стодолларовыми купюрами лежат только в верхнем ряду, а ниже находятся «куклы». В них только верхние купюры стодолларовые, а все остальные — по одному доллару. Еще ниже, по словам Натальи, лежали пачки купюр исключительно по одному доллару.

Ведущий специалист-эксперт ВФД запаниковала. Дальнейшие ее действия довольно сумбурны. Сначала она берет 20 миллионов рублей из кассы, чтобы покрыть недостачу, несет их в ближайший обменный пункт на Арбате. В одной точке меняет часть (там просто не хватило долларов — Прим.ред.), в другом — остальное, получив в общей сложности 300 тысяч долларов. Никаких документов у Натальи в обменных пунктах якобы не спрашивают, поскольку знают в лицо. Американскую валюту Наталья несет в офис.

Оставшуюся недостачу Агальцова, по ее словам, планировала покрыть за счет накоплений — 200 тысяч долларов и кредита в три миллиона рублей. В ближайшем банке выдаче займа женщине отказали, поэтому она вернулась на службу, а вечером поехала за город, якобы рассчитывая заехать в кредитную организацию неподалеку от своей дачи.

Наталья уверяет, что на работе она взяла справку формы 2-НДФЛ и «несколько коробок обуви» — в тех самых пакетах: большом белом и среднего размера с рисунком в виде цветочков. В банк Агальцова в результате так и не успела, а потом и вовсе поняла, что ее неминуемо ждет выявление недостачи. Ведущий специалист-эксперт ВФД задумалась о том, чтобы свести счеты с жизнью. Однако перед смертью ей позарез стало необходимо закрыть вопрос с наследством в виде дачи…

Этот паспорт Василий получил через пару дней после освобожденияЭтот паспорт Василий получил через пару дней после освобождения.

Последняя любовь

Оперативники обнаружили Наталью Агальцову 20 декабря 2019 года на той самой даче в Подмосковье. Вместе с ней был задержан ее сожитель Василий Маковоз. Разница в возрасте между мужчиной и женщиной была 20 лет. Несмотря на это, уроженец Молдавской ССР утверждал, что у них была любовная связь.

По версии Василия Маковоза, 18 декабря 2019 года поздно вечером Наталья Агальцова приехала на дачу и с порога заявила, что на работе у нее проблемы. Женщина прошла вместе с возлюбленным на кухню, выложила на стол пакет с изображением в виде цветочков, достала из него пачку денег и сказала, что доллары надо спрятать, а дачу переоформить на их общую знакомую Алю (впоследствии оказавшуюся Галиной З. — Прим.ред.).

Любовник женщины тут же позвонил соседу по даче Валерию Константиновичу и отметил, что ему нужно отдать на хранение коробку с документами. Наталья позвонила «Але» и сообщила, что завтра рано утром за ней заедет Василий, чтобы поехать и переоформить дачу на нее. После этого пара села в машину и отправилась в московскую квартиру соседа по даче. По пути Агальцова и Маковоз заехали в хозмаг, купили сейф, наличные положили в него, а сам металлический ящик поместили в картонную коробку, в которой он продавался. Валерий Константинович коробку на хранение принял и лишних вопросов задавать не стал.

Утром 19 декабря 2019 года Агальцова и Маковоз вместе с «Алей» — Галиной З. поехали в подмосковный райцентр, где попытались переоформить дачу, но выяснили, что на сделку уйдет минимум семь дней. Тогда Наталья оформила завещание на Василия и выписала на него же генеральную доверенность на дачу. После этого каждый отправился по своим делам — любовник на работу (официально он оформлен как индивидуальный предприниматель — Прим.ред.), Галина З. — домой, а сама Наталья — на дачу, где, по ее словам, попыталась покончить с собой, но безуспешно.

Валерий Константинович уверяет, что о содержимом коробки, которую ему передали на хранение, он до сих пор не знает.

Сосед уверяет: он до сих пор не знает, что было в коробке, которую ему дали на хранениеСосед уверяет: он до сих пор не знает, что было в коробке, которую ему дали на хранение.

Нестыковки

Данное уголовное дело содержит в себе больше вопросов, чем ответов. В частности, не «бьется» ни одна сумма, которая фигурирует в документах, а также в пояснениях Натальи и ее возлюбленного.

Агальцова утверждает, что передала на хранение соседу по даче 200 тысяч долларов, а по версии Маковоза — в сейфе было 20 тысяч в американской валюте. Во время очной ставки любовники настаивали каждый на своем. В металлическом ящике, который 21 декабря 2019 года изъяли у соседа по даче и вскрыли в присутствии полицейских, нашли 1 488 стодолларовых банкнот — 148 800 долларов.

Василий Маковоз в своих показаниях упоминает «пачку высотой десять сантиметров». По сути, это десять стандартных банковских корешков по 100 купюр или 100 тысяч долларов. Несмотря на это, мужчина твердо стоит на своем: «Наташа сказала, что в пачке 20 тысяч».

Ходят слухи, что Агальцова пытается привлечь к ответственности сопровождавших расследование уголовного дела оперативников. Якобы Маковоз мог поделиться с ними наличными и именно по их просьбе называл на допросе сумму в 20 тысяч долларов вместо двухсот.

В то же время из объяснений посла России в Иране следует, что в Москву в коробке из-под водки уехали полтора миллиона долларов: восемь пачек в 18 слоев и еще шесть пачек вертикально сбоку. Наталья утверждает, что 18 декабря 2019 года в коробке только верхний слой составляли пачки со 100-долларовыми купюрами, а ниже находились «куклы». При этом сумма недостачи, обнаруженная при ревизии 19 декабря 2019 года, и показания Агальцовой не совпадают.

Вопросы вызывает и большое количество купюр номиналом один доллар, найденных в кабинете ведущего специалиста 19 декабря 2019 года: 144 пачки по 100 купюр. 80 пачек были в банковской упаковке с указанием, что внутри купюры по 100 долларов.

Похоже, что действительно готовилась подмена стодолларовых банкнот на однодолларовые. Но кем?! Судя по описанию кадров с камер видеонаблюдения, 18 декабря 2019 года Наталья Агальцова несколько раз заходила в кабинет. При этом, в руках женщины была лишь небольшая дамская сумочка. Каким образом и когда в кабинет занесли 144 пачки денег — остается загадкой.

Наталья рассказала следователям, что 20 миллионов рублей (недостачу которых обнаружили — Прим.ред.) она вынесла из кабинета 18 декабря 2019 года в обед, чтобы обменять их на доллары. По камерам видно, как она в 12.02 выходит из кабинета с небольшой сумочкой. 20 миллионов рублей — это минимум 40 пачек купюрами по пять тысяч рублей. По словам Натальи, там были и банкноты по две тысячи рублей, а значит пачек еще больше. По тем же камерам видно, как Наталья выходит из здания МИД в 12.06, а возвращается уже в 12.25. За 19 минут она должна была успеть посетить два обменных пункта и поменять 20 миллионов рублей на 300 тысяч долларов.

Сумма в 200 тысяч долларов, которую Наталья, как она уверяет, накопила за 17 лет работы в МИД, тоже вызывает много вопросов.

«Понимаете, ее зарплата составляет не больше 100 тысяч рублей в месяц. Восемьдесят-сто. Даже если брать по максимуму и предположить, что этот доход был на протяжении всех 17 лет, то в год ей пришлось бы откладывать по 700 с лишним тысяч в год, оставляя себе только на еду и на проезд. А по ней нельзя сказать, что она экономит. Она постоянно появлялась на работе в разных недешевых нарядах, покупала машины, меняла дорогие украшения… Только норковых шуб у нее было несколько», — рассказал РЕН ТВ на условиях анонимности один из бывших коллег Агальцовой.

Несмотря на составленное завещание, на дачу Натальи наложили арестНесмотря на составленное завещание, на дачу Натальи наложили арест.

Мечты о кругосветке

В настоящее время Наталья Агальцова и Василий Маковоз на свободе. Мужчину отпустили уже 23 декабря 2019 года, через двое суток после задержания, так и не предъявив обвинение. Затем, в феврале 2020-го, уголовное дело передали из одного следственного отдела в другой. Потом началась пандемия коронавируса. Следствие несколько раз продлевали, как и срок содержания под стражей Натальи Агальцовой.

В августе 2020-го Агальцовой изменили меру пресечения на домашний арест. Суд посчитал, что следователи имели возможность провести все очные ставки и допросы, которые весной откладывались из-за пандемии, но так этого и не сделали. А у Натальи слабое здоровье, и ей лучше находиться дома…

16 сентября Василий Маковоз официально перестал быть подозреваемым. Это произошло благодаря адвокатам. Любовнику Агальцовой было достаточно изменить одну строчку в своих показаниях — сказать, что поначалу не знал, откуда деньги, которые помогал прятать Наталье, думал это ее сбережения. А значит он уже не соучастник, а свидетель.

18 сентября, накануне 50-летнего юбилея Натальи Агальцовой, уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 УК РФ «Кража» на статью 160 «Присвоение или растрата». Наказание, которое может грозить фигурантам, в обоих случаях не превышает десять лет лишения свободы. И, к слову, теперь Наталья находится уже не под домашним арестом, а под подпиской о невыезде.

Где деньги, принадлежащие МИД России — неизвестно и по сей день. Проверка Агальцовой на детекторе лжи показала, что:

— Все купюры, прибывшие в посылке из Ирана 29 ноября 2019 года, были по 100 долларов;

— Наталья обманывает, когда говорит, что 18 декабря 2019 года обнаружила подмену купюр на однодолларовые;

— Наталья точно знает, где находятся исчезнувшие деньги.

Теперь посвященные в историю с исчезновением миллиона долларов из здания МИД опасаются, что Василий и Наталья оба выйдут сухими из воды.

«Говорят, Наталья сейчас рассказывает всем, что ей дадут условный срок. И добавляет: когда все закончится — Вася повезет ее в кругосветное путешествие», — рассказал РЕН ТВ один из бывших коллег Агальцовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похищавших деньги с банковских карт мошенников задержали в Петербурге.

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