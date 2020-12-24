Миллион долларов вынесли среди бела дня из здания МИД РФ

Миллион долларов в разной валюте вынесли среди бела дня из здания МИД РФ, сообщает РЕН ТВ. 19 декабря 2019 года ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) внешнеполитического ведомства 49-летняя Наталья Агальцова неожиданно не вышла на работу. Женщина написала в своей начальнице в мессенджере, что у нее поднялось давление, и она приедет позднее.

Именно в этот день в рабочем кабинете Натальи Агальцовой была запланирована инкассация крупной суммы в валюте. Служебное помещение № 514 вскрыли и обнаружили внутри беспорядок. На столе были раскиданы пачки банкнот, на полу стояла сумка, заполненная наполовину долларами.

Наталья на крыше здания МИД РФ (Фото: соцсети)

Коробка из-под водки

За три недели до этого, 28 ноября 2019 года, в диппредставительстве РФ в Тегеране сотрудники департамента дипломатическо-курьерской службы МИД России приняли у иранских коллег диппочту — два пакета и коробку под сургучными печатями с гербом.

Еще раньше посол Российской Федерации в присутствии главного бухгалтера консульства и еще ряда специалистов уложили в коробку из-под водки «Абсолют» 150 пачек стодолларовых купюр (все — исключительно нового образца 2009 года с защитной полосой — Прим.ред.) — по 100 банкнот в каждой. Коробку с полутора миллионами долларов перетянули скотчем, обернули крафтовой бумагой и, опечатав, сдали на хранение в спецпомещение, находящееся под круглосуточной охраной.

Деньги, о которых идет речь — средства, вырученные за оказание консульских услуг. Посольство РФ в Иране не могло отправить наличные в Москву денежным переводом — из-за санкционного давления, оказываемого на это государство США и их партнерами. По аналогичным причинам в дипведомствах, и не только в российских, часто используется такая практика движения наличных средств. Диппочту никто не проверяет, а что внутри посылок может узнать только получатель.

Курьеры тщательным образом проверили целостность печатей и доставили ценный груз в здание на Смоленской площади в Москве. 29 ноября 2019 года сотрудник МИД РФ разобрал почту и передал все три посылки из Ирана ведущему специалисту-эксперту ВФД Наталье Агальцовой.

Пакет с цветочками

После вскрытия служебного кабинета Натальи Агальцовой, специально созданная комиссия произвела ревизию. В результате была выявлена недостача — 20 065 462 рубля 15 копеек и 745 735 долларов и 22 цента (по курсу на 20 декабря 2019 года — 46 629 541 рубль — Прим.ред.). Общий ущерб составил 1 066 638 долларов или 66 695 003 рубля. Помимо прочего, в кассе нашли нигде не учтенные семь евро и 63 евроцента.

Началась поверка документации, опросы коллег Натальи Агальцовой и охранников, изучение записей с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что вечером 18 декабря 2019 года ведущий специалист-эксперт ВФД вышла из кабинета с двумя объемными пакетами — «майка» белого цвета и второй с принтом в виде цветочков. Позднее эта «особая примета» не раз будет фигурировать в деле как одна из улик.

20 декабря 2019 года Наталью Агальцову задержали, доставили в отдел полиции по району Арбат и допросили.

Точкой отсчета, когда пропавшие деньги еще были на месте, следует считать 16 декабря 2019 года. Именно в этот день в кабинете № 514 была проведена предыдущая ревизия, в ходе которой недостачу не обнаружили. Все происходившее между 16 и 19 декабря 2019 года восстановлено со слов самой Натальи, ее сожителя Василия Маковоза, знакомой Галины З., по камерам наблюдения и показаниям сотрудников МИД.

Сейчас Наталья на свободе.

Версия Натальи

Наталья Агальцова утверждает, что через несколько дней после получения диппочты из Ирана ей поступили сопроводительные письма. В них указывалось, что в одном из конвертов находится 2 782 доллара, в другом — 215 долларов 38 центов, а в коробке — 1 500 000 долларов. Агальцова настаивает, что вскрыла почту — вопреки инструкции сделала это одна, а не в присутствии комиссии, как это делалось при отправке. Наталья заявила, что якобы обнаружила несовпадение сумм, указанных в документах с обнаруженными ею в конвертах и сразу же сообщила об этом непосредственному начальнику. А вот деньги в коробке она пересчитывать не стала, якобы из-за того, что их было слишком много, а счетчик банкнот в ее кабинете очень старый и работает плохо.

Ориентировочно в середине декабря Агальцову, по ее словам, попросили сформировать сумму в 422 тысячи долларов для отправки в одно из зарубежных посольств. И тут она вновь пренебрегла правилами — сформировала требуемую сумму частично из денег, пришедших из Ирана, частично из других средств, находившихся в кассе.

16 декабря 2019 года (в день, когда проводилась последняя ревизия — Прим.ред.) Агальцовой поступило новое указание: сдать в банк 1 380 000 долларов. Столько, по ее словам, должно было оставаться за вычетом ранее отправленных 422 тысяч долларов. В тот же день Наталья заказала инкассацию на 19 декабря, а 18-го числа около полудня принялась пересчитывать деньги. И вот тут-то, по словам Агальцовой, она обнаружила, что в коробке, привезенной из Ирана, пачки со стодолларовыми купюрами лежат только в верхнем ряду, а ниже находятся «куклы». В них только верхние купюры стодолларовые, а все остальные — по одному доллару. Еще ниже, по словам Натальи, лежали пачки купюр исключительно по одному доллару.

Ведущий специалист-эксперт ВФД запаниковала. Дальнейшие ее действия довольно сумбурны. Сначала она берет 20 миллионов рублей из кассы, чтобы покрыть недостачу, несет их в ближайший обменный пункт на Арбате. В одной точке меняет часть (там просто не хватило долларов — Прим.ред.), в другом — остальное, получив в общей сложности 300 тысяч долларов. Никаких документов у Натальи в обменных пунктах якобы не спрашивают, поскольку знают в лицо. Американскую валюту Наталья несет в офис.

Оставшуюся недостачу Агальцова, по ее словам, планировала покрыть за счет накоплений — 200 тысяч долларов и кредита в три миллиона рублей. В ближайшем банке выдаче займа женщине отказали, поэтому она вернулась на службу, а вечером поехала за город, якобы рассчитывая заехать в кредитную организацию неподалеку от своей дачи.

Наталья уверяет, что на работе она взяла справку формы 2-НДФЛ и «несколько коробок обуви» — в тех самых пакетах: большом белом и среднего размера с рисунком в виде цветочков. В банк Агальцова в результате так и не успела, а потом и вовсе поняла, что ее неминуемо ждет выявление недостачи. Ведущий специалист-эксперт ВФД задумалась о том, чтобы свести счеты с жизнью. Однако перед смертью ей позарез стало необходимо закрыть вопрос с наследством в виде дачи…

Этот паспорт Василий получил через пару дней после освобождения.

Последняя любовь

Оперативники обнаружили Наталью Агальцову 20 декабря 2019 года на той самой даче в Подмосковье. Вместе с ней был задержан ее сожитель Василий Маковоз. Разница в возрасте между мужчиной и женщиной была 20 лет. Несмотря на это, уроженец Молдавской ССР утверждал, что у них была любовная связь.

По версии Василия Маковоза, 18 декабря 2019 года поздно вечером Наталья Агальцова приехала на дачу и с порога заявила, что на работе у нее проблемы. Женщина прошла вместе с возлюбленным на кухню, выложила на стол пакет с изображением в виде цветочков, достала из него пачку денег и сказала, что доллары надо спрятать, а дачу переоформить на их общую знакомую Алю (впоследствии оказавшуюся Галиной З. — Прим.ред.).

Любовник женщины тут же позвонил соседу по даче Валерию Константиновичу и отметил, что ему нужно отдать на хранение коробку с документами. Наталья позвонила «Але» и сообщила, что завтра рано утром за ней заедет Василий, чтобы поехать и переоформить дачу на нее. После этого пара села в машину и отправилась в московскую квартиру соседа по даче. По пути Агальцова и Маковоз заехали в хозмаг, купили сейф, наличные положили в него, а сам металлический ящик поместили в картонную коробку, в которой он продавался. Валерий Константинович коробку на хранение принял и лишних вопросов задавать не стал.

Утром 19 декабря 2019 года Агальцова и Маковоз вместе с «Алей» — Галиной З. поехали в подмосковный райцентр, где попытались переоформить дачу, но выяснили, что на сделку уйдет минимум семь дней. Тогда Наталья оформила завещание на Василия и выписала на него же генеральную доверенность на дачу. После этого каждый отправился по своим делам — любовник на работу (официально он оформлен как индивидуальный предприниматель — Прим.ред.), Галина З. — домой, а сама Наталья — на дачу, где, по ее словам, попыталась покончить с собой, но безуспешно.

Валерий Константинович уверяет, что о содержимом коробки, которую ему передали на хранение, он до сих пор не знает.

Сосед уверяет: он до сих пор не знает, что было в коробке, которую ему дали на хранение.

Нестыковки

Данное уголовное дело содержит в себе больше вопросов, чем ответов. В частности, не «бьется» ни одна сумма, которая фигурирует в документах, а также в пояснениях Натальи и ее возлюбленного.

Агальцова утверждает, что передала на хранение соседу по даче 200 тысяч долларов, а по версии Маковоза — в сейфе было 20 тысяч в американской валюте. Во время очной ставки любовники настаивали каждый на своем. В металлическом ящике, который 21 декабря 2019 года изъяли у соседа по даче и вскрыли в присутствии полицейских, нашли 1 488 стодолларовых банкнот — 148 800 долларов.

Василий Маковоз в своих показаниях упоминает «пачку высотой десять сантиметров». По сути, это десять стандартных банковских корешков по 100 купюр или 100 тысяч долларов. Несмотря на это, мужчина твердо стоит на своем: «Наташа сказала, что в пачке 20 тысяч».

Ходят слухи, что Агальцова пытается привлечь к ответственности сопровождавших расследование уголовного дела оперативников. Якобы Маковоз мог поделиться с ними наличными и именно по их просьбе называл на допросе сумму в 20 тысяч долларов вместо двухсот.

В то же время из объяснений посла России в Иране следует, что в Москву в коробке из-под водки уехали полтора миллиона долларов: восемь пачек в 18 слоев и еще шесть пачек вертикально сбоку. Наталья утверждает, что 18 декабря 2019 года в коробке только верхний слой составляли пачки со 100-долларовыми купюрами, а ниже находились «куклы». При этом сумма недостачи, обнаруженная при ревизии 19 декабря 2019 года, и показания Агальцовой не совпадают.

Вопросы вызывает и большое количество купюр номиналом один доллар, найденных в кабинете ведущего специалиста 19 декабря 2019 года: 144 пачки по 100 купюр. 80 пачек были в банковской упаковке с указанием, что внутри купюры по 100 долларов.

Похоже, что действительно готовилась подмена стодолларовых банкнот на однодолларовые. Но кем?! Судя по описанию кадров с камер видеонаблюдения, 18 декабря 2019 года Наталья Агальцова несколько раз заходила в кабинет. При этом, в руках женщины была лишь небольшая дамская сумочка. Каким образом и когда в кабинет занесли 144 пачки денег — остается загадкой.

Наталья рассказала следователям, что 20 миллионов рублей (недостачу которых обнаружили — Прим.ред.) она вынесла из кабинета 18 декабря 2019 года в обед, чтобы обменять их на доллары. По камерам видно, как она в 12.02 выходит из кабинета с небольшой сумочкой. 20 миллионов рублей — это минимум 40 пачек купюрами по пять тысяч рублей. По словам Натальи, там были и банкноты по две тысячи рублей, а значит пачек еще больше. По тем же камерам видно, как Наталья выходит из здания МИД в 12.06, а возвращается уже в 12.25. За 19 минут она должна была успеть посетить два обменных пункта и поменять 20 миллионов рублей на 300 тысяч долларов.

Сумма в 200 тысяч долларов, которую Наталья, как она уверяет, накопила за 17 лет работы в МИД, тоже вызывает много вопросов.

«Понимаете, ее зарплата составляет не больше 100 тысяч рублей в месяц. Восемьдесят-сто. Даже если брать по максимуму и предположить, что этот доход был на протяжении всех 17 лет, то в год ей пришлось бы откладывать по 700 с лишним тысяч в год, оставляя себе только на еду и на проезд. А по ней нельзя сказать, что она экономит. Она постоянно появлялась на работе в разных недешевых нарядах, покупала машины, меняла дорогие украшения… Только норковых шуб у нее было несколько», — рассказал РЕН ТВ на условиях анонимности один из бывших коллег Агальцовой.

Несмотря на составленное завещание, на дачу Натальи наложили арест.

Мечты о кругосветке

В настоящее время Наталья Агальцова и Василий Маковоз на свободе. Мужчину отпустили уже 23 декабря 2019 года, через двое суток после задержания, так и не предъявив обвинение. Затем, в феврале 2020-го, уголовное дело передали из одного следственного отдела в другой. Потом началась пандемия коронавируса. Следствие несколько раз продлевали, как и срок содержания под стражей Натальи Агальцовой.

В августе 2020-го Агальцовой изменили меру пресечения на домашний арест. Суд посчитал, что следователи имели возможность провести все очные ставки и допросы, которые весной откладывались из-за пандемии, но так этого и не сделали. А у Натальи слабое здоровье, и ей лучше находиться дома…

16 сентября Василий Маковоз официально перестал быть подозреваемым. Это произошло благодаря адвокатам. Любовнику Агальцовой было достаточно изменить одну строчку в своих показаниях — сказать, что поначалу не знал, откуда деньги, которые помогал прятать Наталье, думал это ее сбережения. А значит он уже не соучастник, а свидетель.

18 сентября, накануне 50-летнего юбилея Натальи Агальцовой, уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 УК РФ «Кража» на статью 160 «Присвоение или растрата». Наказание, которое может грозить фигурантам, в обоих случаях не превышает десять лет лишения свободы. И, к слову, теперь Наталья находится уже не под домашним арестом, а под подпиской о невыезде.

Где деньги, принадлежащие МИД России — неизвестно и по сей день. Проверка Агальцовой на детекторе лжи показала, что:

— Все купюры, прибывшие в посылке из Ирана 29 ноября 2019 года, были по 100 долларов;

— Наталья обманывает, когда говорит, что 18 декабря 2019 года обнаружила подмену купюр на однодолларовые;

— Наталья точно знает, где находятся исчезнувшие деньги.

Теперь посвященные в историю с исчезновением миллиона долларов из здания МИД опасаются, что Василий и Наталья оба выйдут сухими из воды.

«Говорят, Наталья сейчас рассказывает всем, что ей дадут условный срок. И добавляет: когда все закончится — Вася повезет ее в кругосветное путешествие», — рассказал РЕН ТВ один из бывших коллег Агальцовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похищавших деньги с банковских карт мошенников задержали в Петербурге.