Загадочная история: муж Ирины Шафировой озвучил две версии следствия

Трагическая гибель бывшей жены крупного московского бизнесмена Ирины Шафировой оставила больше вопросов, чем ответов. Версию убийства следствие отмело практически сразу, включая ограбление, так как в прихожей ее квартиры в Ружейном переулке Москвы лежали дорогостоящие бриллианты, а дверь оставалась открытой.

«Полная чушь! Они не могут найти ни одного присутствия мужчины. Мы не знаем, гадаем сами что произошло. Следствие рассматривает вариант доведение до самоубийства и зацепиться не за что. У нее настолько было все прекрасно в жизни, что не за что зацепиться. Прекрасные дружеские отношения. Она жила и ни в чем не нуждалась. У нее все было прекрасно», — не перестает повторять Борис Шафиров.

В интервью 5-tv.ru он в очередной раз повторил, что жизнь Ирины не была похожа на то, что рассказывают СМИ ее друзья. Несмотря на то, что они развелись и почти четыре года не жили вместе, бывшая супруга была окутана любовью и заботой. Как сообщалось ранее, решение разойтись приняла Ирина.

«Необъяснимые вещи. Развод был трагедией для меня. Но я на самом деле думаю, что у нее были какие-то иллюзии. Захотелось бурной любви и страсти. Вдруг она заявила, что хочет чего-то такого, чего я ей не даю. Хочу бури», — рассказывает Борис.

По его словам, следствие рассматривает две версии трагедии: самоубийство, включая доведение до него, и несчастный случай. В настоящее время внимательно изучаются ее связи и мобильный телефон.

«Ни одной причины нет. Может, это трагическая случайность. Может, хотела напугать? Такую версию следователь изучает», — пояснил Борис.

Мужчина заявил, что в ходе ее обследования в частной клинике не было выявлено каких-либо психологических отклонений. Врач лишь сказал, что у Ирины был простой нервный срыв и ее нужно беречь.

«Вот я и берег. Отправлял в поездки, куда она захочет. Финансово она была обеспечена», — подчеркивает бизнесмен.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, тело 45-летней Ирины Шафировой с изуродованной до неузнаваемости головой было найдено у 16-этажной высотки в Ружейном переулке Москвы. Версию убийства следствие исключило почти сразу. Друзья Ирины СМИ рассказали, что у женщины был серьезный срыв, поэтому она лежала в психиатрической больнице. Поводом для этого стал развод с бывшим мужем, который она не могла пережить.