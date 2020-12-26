Эксперт рассказал, как правильно выбрать и открыть шампанское

До Нового года остаются считанные дни, а это значит, что россияне уже начали планировать меню праздничного стола. Кто-то активно ищет рецепты нетрадиционных блюд, другие озадачено выбирают алкоголь. И если первую проблему еще можно как-то решить, то как выбрать недорогое, но качественное спиртное — задача не из легких.

В беседе с 5-tv.ru эксперт в области напитков Сергей Попов рассказал, о чем важно помнить при покупке шампанского.

Как отличить шампанское от игристого вина?

Некоторые считают, что сделать это довольно трудно, особенно, при многообразии выбора. На самом деле важно понимать, какой напиток где производится. Так, настоящее шампанское изготавливается исключительно в провинции Шампань во Франции и по особому «рецепту».

«Есть технология, которая называется «шампанский метод» или «традиционный метод». Когда вторичное брожение происходит в бутылке, а не в большом резервуаре, как у большинства игристых вин. Например, итальянского «Просекко“», — отмечает специалист.

Срок минимальной выдержки шампанского составляет 12 месяцев, что и является главной причиной его дороговизны. В лучшем случае на рынок этот товар поступит спустя 15 месяцев после начала его изготовления. В сравнении — игристые вины готовы к употреблению уже через восемь-девять недель.

Настоящее шампанское стоит дорого?

Если говорить о том, какое шампанское лучше в зависимости от цены, то здесь нет конкретных критериев. А все потому, что приготовленный по оригинальному рецепту напиток в принципе не может быть плохим.

«Конечно, есть производители более высокого статуса, есть менее известные, есть кооперативы. Но для того чтобы в этом разобраться нужно быть настоящим ценителем шампанского. Если вы таковым не являетесь, то смело берите любую бутылку, где написано «Шампань“», — отметил Сергей.

Отвечая на вопрос, бывает ли дешевое шампанское качественным, Попов смело утверждает «да» и уточняет, что к данному продукту в принципе не применимо слово «недорогой». Цена за бутылку данного вида алкоголя в России начинается от 2000-2500 рублей и то, если повезет!

«По большому счету, хорошая бутылка шампанского стоит от 3500-4000 рублей. И это мы не говорим об именитых брендах, которые вкладывают очень много денег в маркетинг и рекламу. Игристые вины на фоне этого будут стоить гораздо дешевле, но есть хороший выбор. Потому что игристые вина имеют аналоги за счет технологии производства», — подчеркнул эксперт.

Выяснилось, что при производстве многих игристых вин применяется тот самый «традиционный» метод. Например, во Франции это Cremant, изготавливаемый за пределами Шампани, в Испании — Cava, Италии — Franciacorta.

«А вообще ищите на бутылке надпись „метод традиционный“ либо „метод классик“ — это будет означать, что ваше игристое вино производится по технологии шампанского метода. Если такой надписи нет, то ваше вино не шампанское уж точно», — пояснил собеседник 5-tv.ru.

И в заключении поделился небольшим лайфхаком: чтобы быстро открыть бутылку шампанского, не нужно трясти ее и пытаться выкручивать пробку всеми доступными способами. Достаточно лишь одной рукой придерживать бутылку за дно, другой обхватить горлышко и поворачивать сосуд в одну и другую сторону попеременно, пока не почувствуете давление пробки и аккуратно ее не вынете.

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