«Убил девочку, расчленил»: Понасенков хотел бы смертной казни для Соколова

Публицист и режиссер Евгений Понасенков рад, что историку Олегу Соколову вынесли приговор в 12,5 года в колонии строгого режима. В беседе с 5-tv.ru главный оппонент экс-доцента СПбГУ, расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, рассказал, что думает о решении суда.

«По совести, по чести этот скот заслуживает только высшей меры и смертной казни. Поскольку у нас это юридически невозможно, то, что мы добились — блестящая победа. Я знаю, как сложно это было, какое было страшное закулисье», — поведал Понасенков.

По словам публициста, Соколов в суде вел себя вызывающе, рассчитывал отделаться куда легче. Постоянно называл имена важных чиновников, оказывал давление на суд. Сторона обвинения опасалась липовой экспертизы.

«Поэтому мы сделали максимум возможного. И эти годы, и колония строгого режима — это наша общая заслуга», — добавил он.

Несмотря на приговор Соколову, дело несчастной Анастасии Ещенко еще рано завершать. По мнению Понасенкова, слишком много «страшных» людей, косвенно причастных к ее гибели, на свободе.

Публицист рассказал, что у него на руках имеются документальные подтверждения поступавших декану исторического факультета СПбГУ Даудову сигналов об опасности Соколова.

«Таким образом, речь идет о лжесвидетельстве под присягой. И мои юристы уже подготовили документы в Следственный комитет относительно этого типа Даудова, — сказал он. — Благодаря таким людям происходят страшные события. Если бы его уволили, Соколова, возможно, Ещенко бы одумалась и не стала находиться рядом с этим моральным уродом».

Есть у Понасенкова и другие документы, которые, по его словам, доказывают лжесвидетельство и многочисленные нарушения со стороны адвокатов Олега Соколова. И публицист планирует вывести их на «чистую воду».

«Так что, к сожалению, эта история не заканчивается», — добавил он.

Хотя Понасенков и рад озвученному приговору для Олега Соколова, он не считает его справедливым.

«Я думаю, конечно, недостаточно, надо было давать 15 лет по максимуму, как просила прокуратура. Я уверен, абсолютно убежден, что на суд вполне возможно было оказано давление. Абсолютно убежден».

В качестве примера Понасенков привел строгие приговоры последних месяцев, когда речи не было о кровавом расчленении, как в случае с историком Соколовым.

«А тут 12,5 лет за подобный кошмар — скотина убил девочку, расчленил, и пир на костях. О чем мы говорим? Совершенно очевидно, что это необъективный суд, — резюмировал он. — Но могло быть гораздо хуже, учитывая всю ситуацию и все давление со всех сторон».

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 25 декабря огласил приговор бывшему доценту Олегу Соколову СПбГУ, которого обвинили в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Его признали виновным по всем статьям и приговорили к 12,5 года в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как суд огласил приговор историку-расчленителю Соколову.