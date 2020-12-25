«Убил девочку, расчленил»: Понасенков хотел бы смертной казни для Соколова
Суд приговорил экс-доцента СПбГУ к 12,5 годам колонии строго режима.
Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Публицист и режиссер Евгений Понасенков рад, что историку Олегу Соколову вынесли приговор в 12,5 года в колонии строгого режима. В беседе с 5-tv.ru главный оппонент экс-доцента СПбГУ, расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, рассказал, что думает о решении суда.
«По совести, по чести этот скот заслуживает только высшей меры и смертной казни. Поскольку у нас это юридически невозможно, то, что мы добились — блестящая победа. Я знаю, как сложно это было, какое было страшное закулисье», — поведал Понасенков.
По словам публициста, Соколов в суде вел себя вызывающе, рассчитывал отделаться куда легче. Постоянно называл имена важных чиновников, оказывал давление на суд. Сторона обвинения опасалась липовой экспертизы.
«Поэтому мы сделали максимум возможного. И эти годы, и колония строгого режима — это наша общая заслуга», — добавил он.
Несмотря на приговор Соколову, дело несчастной Анастасии Ещенко еще рано завершать. По мнению Понасенкова, слишком много «страшных» людей, косвенно причастных к ее гибели, на свободе.
Публицист рассказал, что у него на руках имеются документальные подтверждения поступавших декану исторического факультета СПбГУ Даудову сигналов об опасности Соколова.
«Таким образом, речь идет о лжесвидетельстве под присягой. И мои юристы уже подготовили документы в Следственный комитет относительно этого типа Даудова, — сказал он. — Благодаря таким людям происходят страшные события. Если бы его уволили, Соколова, возможно, Ещенко бы одумалась и не стала находиться рядом с этим моральным уродом».
Есть у Понасенкова и другие документы, которые, по его словам, доказывают лжесвидетельство и многочисленные нарушения со стороны адвокатов Олега Соколова. И публицист планирует вывести их на «чистую воду».
«Так что, к сожалению, эта история не заканчивается», — добавил он.
Хотя Понасенков и рад озвученному приговору для Олега Соколова, он не считает его справедливым.
«Я думаю, конечно, недостаточно, надо было давать 15 лет по максимуму, как просила прокуратура. Я уверен, абсолютно убежден, что на суд вполне возможно было оказано давление. Абсолютно убежден».
В качестве примера Понасенков привел строгие приговоры последних месяцев, когда речи не было о кровавом расчленении, как в случае с историком Соколовым.
«А тут 12,5 лет за подобный кошмар — скотина убил девочку, расчленил, и пир на костях. О чем мы говорим? Совершенно очевидно, что это необъективный суд, — резюмировал он. — Но могло быть гораздо хуже, учитывая всю ситуацию и все давление со всех сторон».
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 25 декабря огласил приговор бывшему доценту Олегу Соколову СПбГУ, которого обвинили в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Его признали виновным по всем статьям и приговорили к 12,5 года в колонии строгого режима.
Ранее 5-tv.ru писал, как суд огласил приговор историку-расчленителю Соколову.
- 25 дек
- Наполеонова кара: суд огласил приговор историку-расчленителю Соколову
- 25 дек
- Суд признал Соколова виновным в убийстве аспирантки Ещенко
- 25 дек
- Убийца или жертва? В Петербурге оглашают приговор расчленителю Соколову
- 25 дек
- «Восстал из мертвых»: «Наполеон» пришел на суд к историку Соколову в Петербурге
- 25 дек
- Суд в Петербурге огласит приговор историку Соколову
- 15 дек
- «Застрелите меня»: историк Соколов выступил с последним словом в суде
- 14 дек
- «Простите хоть капельку»: Соколов упал на колени перед родителями убитой Ещенко
- 14 дек
- Состояния аффекта не было: обвинение представило новые доказательства планирования убийства Ещенко
- 14 дек
- Обвинение запросило 15 лет строгого режима для расчленителя Соколова
- 7 дек
- Историк Соколов искал, куда выбросить останки аспирантки, еще до ее убийства
Читайте также
80%
-1.15 89.87
-1.48
Нашли ошибку?