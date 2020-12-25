Наполеонова кара: суд огласил приговор историку-расчленителю Соколову

В Петербурге Октябрьский районный суд огласил приговор бывшему доценту Олегу Соколову СПбГУ, которого обвинили в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Решение: 12,5 лет колонии строгого режима по части 1 статьи 222 (Незаконное приобретение и хранение оружия) и части 1 статьи 105 УК РФ (Умышленное убийство).

Суд признал его полностью виновным в совершении вышеуказанного преступления, а также имел умысел на убийство.

Предыстория

Резонансное убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в Петербурге. По версии следствия, преподаватель СПбГУ, специалист по наполеоновской эпохе 64-летний Олег Соколов после ссоры застрелил у себя дома аспирантку и по совместительству возлюбленную Анастасию Ещенко, а 9 ноября захотел избавиться от трупа, предварительно расчленив его.

Мужчину выловили из реки Мойки, где он пытался утопить отрубленные женские руки, которые были найдены в его рюкзаке. Голову аспирантки позднее обнаружили в квартире историка. Там же был найден обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-17-01.

Суд над расчленителем Соколовым

Следственный комитет завершил расследование дела в марте 2020 года, после чего начался суд. Все время с момента задержания обвиняемый пребывал в СИЗО Санкт-Петербурга и Москвы. Изначально Соколова защищал адвокат Александр Почуев, но затем его заменили Сергей Лукьянов и Александр Торгашев.

Соколов признал на суде вину в убийстве Ещенко, но заявил, что не был намерен убивать ее, а хотел лишь напугать выстрелом. К тому же, он якобы собирался покончить с собой. По словам историка, девушка желала смерти его детям. Вместе с тем Соколов много раз заявлял о том, что она изменяла ему. По мнению обвиняемого, у Ещенко были меркантильные интересы, и она могла завладеть его имуществом. Также он отмечал, что стал жертвой травли со стороны своего научного оппонента историка и блогера Евгения Понасенкова, и это якобы повлияло на его психисекое состояние. Понасенков обвинял Соколова в мании величия и пристрастии к алкоголю.

Версия защиты родственников Ещенко

Свидетели со стороны обвинения много раз сообщали суду о том, что обвиняемый и ранее вел себя крайне агрессивно. Одна из свидетельниц, которая состояла с Соколовым в личной связи, сообщала, что он угрожал ей раскаленным утюгом.

Адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева, заявляла что считает убийство Анастасии заранее спланированным. Ей удалось установить факты, указывающие на это.

«Два тридцать шесть утра по три утра — время совершения преступления… Олег Валерьевич заходил в Google-карты в два часа 11 минут. В два часа 13 минут он открывает карты, проверяет набережную реки Мойки несколько раз, набережную реки Пряжки, еще раз набережную реки Мойки, набережную реки Пряжки и так далее по два часа 21 минуту…», — сообщала она в суде.

Психиатрическая экспертиза признала ученого вменяемым, однако защита Соколова просила суд назначить новую. На это был получен отказ.

Прокуратура запросила назначить Соколову наказание в виде 15 лет строгого режима. При этом родственники Ещенко отказались от компенсаций со стороны историка.

«Простите хоть капельку»

На последнем заседании Соколов на коленях попросил прощения у семьи Ещенко. Тогда он объявил, что не просто заслуживает наказания, но и должен его получить.

«Я хочу выразить глубокое и полное раскаяние в содеянном. <…> Мне уже бояться нечего. Моей жизни больше нет. <…> Простите, родители Анастасии, простите хоть чуть-чуть, хоть капельку», — заявил историк 14 декабря.

При этом добавил: оно должно быть справедливым. В глазах общественности историк не желает быть душегубом, каковым его якобы представляют СМИ.