Вдова Олега Табакова ответила на сообщения о своей госпитализации

Вдова народного артиста СССР Олега Табакова актриса Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации, появившуюся в сети. Народная артистка России рассказала, что чувствует себя хорошо и не находится в данный момент на лечении в больнице.

«Нет, со мной все в порядке», — ответила она на вопрос журналиста РИА Новости о госпитализации.

Ранее появились сообщения о том, что врачи скорой помощи увезли Зудину в одну из столичных клиник в связи с ухудшением состояния. Актрисе диагностировали вертебро-базилярную недостаточность — нарушение функций головного мозга по причине ослабления артериального кровотока.

Марина Зудина известна широкому зрителю по картинам «Валентин и Валентина», «После дождичка в четверг», «По главной улице с оркестром». В 1986 году окончила ГИТИС, после чего работала в Театре Олега Табакова. Еще студенткой она начала встречаться с женатым на тот момент Олегом Павловичем. Брак был зарегистрирован спустя 10 лет. В союзе с Табаковым Марина родила двоих детей — Павла и Марию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зудина жалуется на Владимира Машкова, который после смерти ее мужа стал новым художественным руководителем театра.