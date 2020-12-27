Представительницам каких трех знаков зодиака сложней всего удачно выйти замуж

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Анна Васильева
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На них необязательно лежит венец безбрачия, просто этим дамам иногда везет меньше других.

Представительницам каких трех знаков зодиака сложней всего удачно выйти замуж

Фото: Depositphotos / ivash

Не всем женщинам дано удачно выти замуж. На это влияет множество факторов, в том числе и расположение планет при рождении. Сайт Lisa.ru рассказал о трех знаках зодиака, представительницам которых везет меньше, чем другим невестам.

Лев

Они эгоистичные и самовлюбленные. Дамы-Львы зациклены на себе и почти не думают о других. Львов не интересуют чувства даже самых близких людей. При таком наборе речь об удачном браке не идет.

Водолей

Эти дамы слишком умны, но не слишком эмоциональны. Когда стоит раскрепоститься, Водолеи держат себя в руках. Представительницы этого знака слишком сильно ценят свою свободу и личное пространство, поэтому выбирают не брак, а свободные романы.

Телец

Рожденные в знаке Тельца женщины почти не идут на уступки. Поэтому в отношениях стараются «подмять» партнера под себя. Телец не станет продолжать роман с мужчиной, который не будет прогибаться под ее прихоти. А значит и до брака дело не дойдет.

Ранее 5-tv.ru писал, что есть люди, которые не представляют своей жизни без любви. А есть те, кому чуждо это чувство. Для них важнее, например, сострадание к близкому. Астролог Анна Зорина рассказала, представители каких знаков зодиака любят совсем не так, как описано в книгах.

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