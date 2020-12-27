ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют любить

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Анна Васильева
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Некоторые представители астрологического круга по-своему понимают любовь и больше ценят другие чувства.

ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют любить

Фото: Depositphotos / ryanking999

Есть люди, которые не представляют своей жизни без любви. А есть те, кому чуждо это чувство. Для них важнее, например, сострадание к близкому. Астролог Анна Зорина рассказала на своей странице в Instagram, представители каких знаков зодиака любят совсем не так, как описано в книгах.

Водолей

Представители этого знака любят быть свободными и чувствовать себя независимыми. Чаще всего Водолеев интересует любовь без обязательств. Они всегда помогут своему партнеру, но плохого отношения к себе они не потерпят. Романтические чувства Водолеи испытывают лишь в начале отношений, как только страсти утихают, они начинают скучать.

Скорпион

Они могут быть жестоки с теми, кого плохо знают. Влюбляются Скорпионы надолго и даже в браке могут неожиданно стать холодны. Рожденные под этим знаком способны к проявлению чувств. Но партнер Скорпиона должен обладать огромным терпением.

Рак

Раки не влюбляются, а просто находят человека, подходящего для семьи. Романтика их интересует только в начале отношений. После свадьбы ярких эмоций ждать уже не стоит. Несмотря на все это, заботливые Раки могут окружить свою половинку искренним вниманием, а также заставить жить по расписанию.

Близнецы

Эти люди могут быть романтиками и даже не стесняются признаваться в чувствах слишком часто. Но при этом Близнецы — эгоисты. Они часто лгут и больше других изменяют. Романтика и чувственность свойственна Близнецам в самом начале отношений, чем дальше, тем им больше становится скучно.

Козерог

У Козерогов просто не хватает времени на любовь. Рожденные под этим знаком могут быть скучными и даже забывать о том, что их кто-то сильно любит. Козероги занимаются своими делами и могут напрочь забыть про близких. Любое проявление чувств от своего партнера они воспринимают как должное.

Ранее 5-tv.ru писал о знаках зодиака, которые легко рвут отношения с людьми.

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