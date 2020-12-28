Алиса Фрейндлих находится в реанимации

Алиса Фрейндлих находится в реанимационной палате больницы № 122 имени Соколова в Петербурге. Ее состояние оценивается как стабильное. Об этом стало известно 5-tv.ru. Позже информацию подтвердили в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих попала в больницу еще 25 декабря. Кислород подается через аппарат неинвазивной вентиляции легких.

Ранее на своей странице в Facebook петербургский историк Константин Богуславский писал о том, как узнал о госпитализации Алисы Фрейндлих.

«Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит», — заявил Богуславский.

Другая информация о состоянии здоровья актрисы выясняется.