Алиса Фрейндлих попала в больницу

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Алиса Маркова
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Народная артистка СССР была госпитализирована с коронавирусом.

Алиса Фрейндлих попала в больницу

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Тема:
Эпидемия коронавируса

Знаменитая российская и советская актриса Алиса Фрейндлих попала в больницу в Петербурге. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющимся данным, она находится в реанимации. В медучреждении она уже несколько дней.

Народная артистка СССР была госпитализирована с коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написал петербургский историк Константин Богуславский.

«Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит», — заявил Богуславский.

Официальная информация о госпитализации актрисы пока не поступала. Сведения уточняются.

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