Стало известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Алисы Фрейндлих

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Алиса Маркова
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Народная артистка СССР попала в одну из петербургских больниц еще 25 декабря.

Стало известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Алисы Фрейндлих

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

5-tv.ru стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих. Согласно имеющимся данным, народная артистка СССР попала в больницу № 122 имени Л. Г. Соколова еще 25 декабря. Она находится в реанимации. Кислород подается через аппарат неинвазивной вентиляции легких.

Ранее на своей странице в Facebook петербургский историк Константин Богуславский писал о том, как узнал о госпитализации Алисы Фрейндлих.

«Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит», — заявил Богуславский.

Другая информация о состоянии здоровья актрисы выясняется.

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