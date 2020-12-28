Стало известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Алисы Фрейндлих

5-tv.ru стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих. Согласно имеющимся данным, народная артистка СССР попала в больницу № 122 имени Л. Г. Соколова еще 25 декабря. Она находится в реанимации. Кислород подается через аппарат неинвазивной вентиляции легких.

Ранее на своей странице в Facebook петербургский историк Константин Богуславский писал о том, как узнал о госпитализации Алисы Фрейндлих.

«Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит», — заявил Богуславский.

Другая информация о состоянии здоровья актрисы выясняется.