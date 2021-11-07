Табу: Александр Васильев рассказал, что нельзя носить женщинам после 40

Историк моды Александр Васильев четко определил, что нельзя носить женщинам после 40 лет. Он поведал об этом, отвечая в сторис на серию вопросов своих подписчиков в Instagram. Один из них касался общих тенденций для дам на пятом десятке.

«Что категорически не стоит надевать девушке после 40?» — спросила гуру моды одна из пользовательниц.

«После 40 — все, что имеет отношение к подростку. Например, розовый цвет девочки до 11 лет», — категорично заявил стилист.

Instagram @alexandre_vassiliev

Васильев в последнее время активно развивает соцсети и общается с фанатами. Там он не только дает советы по поводу современного женского гардероба, но и раскрывает некоторые секреты моды прошлого.

Например, недавно он разрушил миф о стройности красавиц начала XX века. Оказалось, что их тонкие талии часто были следствием умелого ретуширования фотографий.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 лайфхаков от Александра Васильева в одежде, чтобы всегда быть стройной и молодой.