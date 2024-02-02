Опасная работа: как цирковые акробаты рискуют жизнью ради зрителей

Их работа и опасна, и трудна. Речь идет о тех, кто день за днем выходит на арену, исполняет опасные номера, поднимается на огромную высоту и рискует жизнью ради радости публики. РИА Новости показало обратную сторону жизни цирковых акробатов.

Обычно цирковой артист может уйти на пенсию после 15 лет стажа, но из-за частых травм, некоторые уходят еще раньше. Многие гимнасты и акробаты окажутся на пенсии уже к 40 годам. И в поисках заработка им придется сменить профессию.

Во время трюка зритель видит одного или двух артистов. Но на самом деле каждый трюк делает большая команда.

«Прямо в трюке участвуют девять человек: два отбойщика, два человека на мате, два человека держат палки, два пассировщика, это ребята, которые должны меня словить, если я вдруг буду падать с мата. И я», — рассказал мастер спорта по спортивной акробатике Евгений Голованин.

Акробаты настолько зависят от работы в команде, что ошибка одного — может стоить травмы, инвалидности и даже смерти. Слаженность команды строится на личной ответственности каждого. На одном из выступлений Евгений упал и сломал кисть. Восстанавливался полгода. Но даже не ушел на больничный.

Доверие в команде — одно из основных условий удачного трюка. Ведь недоверие порождает страх. Прежде чем зритель увидит трюк на представлении, артисты выполняют его на репетиции десятки раз. И во время каждого прогона испытывают невероятные перегрузки и рискуют здоровьем.

Погиб под копытами лошади, упал с высоты из-за неисправного реквизита, полетел вниз головой, потом у что коллеги не успели поймать в полете под куполом — это все реальные истории работы в цирке. Но даже понимая все риски, гимнасты и акробаты продолжаю репетировать и выступать.

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