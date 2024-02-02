Опасная работа: как цирковые акробаты рискуют жизнью ради зрителей

|
Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 1 586 0

Цирк для зрителя — радость, положительные эмоции, шары и поп-корн. Цирк для акробата — жизнь, которая может оборваться в любой момент.

Опасная работа: как цирковые акробаты рискуют жизнью ради зрителей

Фото: depositphotos / friday; РИА Новости

Их работа и опасна, и трудна. Речь идет о тех, кто день за днем выходит на арену, исполняет опасные номера, поднимается на огромную высоту и рискует жизнью ради радости публики. РИА Новости показало обратную сторону жизни цирковых акробатов.

Обычно цирковой артист может уйти на пенсию после 15 лет стажа, но из-за частых травм, некоторые уходят еще раньше. Многие гимнасты и акробаты окажутся на пенсии уже к 40 годам. И в поисках заработка им придется сменить профессию.

Во время трюка зритель видит одного или двух артистов. Но на самом деле каждый трюк делает большая команда.

«Прямо в трюке участвуют девять человек: два отбойщика, два человека на мате, два человека держат палки, два пассировщика, это ребята, которые должны меня словить, если я вдруг буду падать с мата. И я», — рассказал мастер спорта по спортивной акробатике Евгений Голованин.

Акробаты настолько зависят от работы в команде, что ошибка одного — может стоить травмы, инвалидности и даже смерти. Слаженность команды строится на личной ответственности каждого. На одном из выступлений Евгений упал и сломал кисть. Восстанавливался полгода. Но даже не ушел на больничный.

Доверие в команде — одно из основных условий удачного трюка. Ведь недоверие порождает страх. Прежде чем зритель увидит трюк на представлении, артисты выполняют его на репетиции десятки раз. И во время каждого прогона испытывают невероятные перегрузки и рискуют здоровьем.

Погиб под копытами лошади, упал с высоты из-за неисправного реквизита, полетел вниз головой, потом у что коллеги не успели поймать в полете под куполом — это все реальные истории работы в цирке. Но даже понимая все риски, гимнасты и акробаты продолжаю репетировать и выступать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Куклачев объяснил, почему кошки обожают лежать на полу и хватать людей за ноги. Известный дрессировщик также рассказал, почему мурчащие любимцы ненавидят закрытые двери.

Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.23
0.56 97.40
0.29
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

10:51
Россиянам назвали два слова, которые нельзя говорить при беседе с мошенниками
10:50
«Постоянные оправдания»: от Шольца потребовали признать важность Украины
10:31
Опасная работа: как цирковые акробаты рискуют жизнью ради зрителей
10:17
Пьяные жительницы Петербурга сорвали рейс в Египет, отмечая отпуск
10:06
Врач рассказала, какая туалетная бумага может быть опасна для здоровья
9:52
Тульское предприятие «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»

Сейчас читают

Индексация пособий, информирование о вкладах и другие новшества: что изменится в жизни россиян с февраля
Томатный король раскрыл секреты посадки помидоров - когда сажать рассаду, в какой грунт, как поливать
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса