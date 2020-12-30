🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 декабря, полная Луна в Раке грозит частой сменой настроения, легкой возбудимостью и раздражительностью. В это неспокойное время постарайтесь сдерживать острые реакции, не вступайте в конфликты. Последствия действий сгоряча могут быть очень неприятными. Сегодня кипящие страсти стоит излить в творчестве, а не в ссорах с близкими.

♈ Овен

Ваш творческий гений пробуждается ото сна. Не игнорируйте это и предайтесь вдохновению. Радость созидания придаст вам сил для достижения целей в других областях жизни, так что не обижайте музу — сотрудничайте с ней и выполняйте любые прихоти. Сегодня важно проявить мужество и, несмотря на мнение окружающих, продолжать собственный путь. Не важно, что скажут другие, держитесь за то, что делает вас счастливыми!

Космический совет: творите! Посвятите себя музе

♉ Телец

Герой фильма «Ешь, молись, люби» знахарь Кетут говорил: «Потеря равновесия от счастья есть важная часть равновесия жизни». Это выражение должно стать лозунгом сегодняшнего дня для Тельцов. Конец года вызывает у вас восторг, а умеренность — не то качество, которое хорошо сочетается с радостью, правда? Так побалуйте себя, забыв про ограничения. Признайтесь в любви, наденьте на работу платье с блестками и боа, съешьте десерт на завтрак. Вы заслужили.

Космический совет: наполните день удовольствиями без ограничений.

♊ Близнецы

В конце года вы вспоминаете обо всем, что произошло — и хорошем, и плохом, и многое, признайтесь, вы хотели бы забыть. Но вы должны понять, что зачастую неудачи и потери — не повод для отчаяния, а способ столкнуться со своими худшими страхами и освободиться от них. Во всяком случае, сейчас вы гораздо смелее, чем, когда только начинали, верно? Кроме того, вы стали увереннее в себе и меньше зависите от мнения окружающих. Порадуйтесь тому, что выучили важные жизненные уроки.

Космический совет: ваши неудачи — это шаги к будущему прорыву.

♋ Рак

Успех — это не только торжества с наградами и всеобщее признание. Каждый день упорного труда на пути к цели — тоже часть вашего успеха. Даже большая часть. Поэтому отбросьте пока составление речи победителя и сконцентрируйтесь на «грязной» работе. Будьте внимательны к мелочам, старайтесь ничего и никого не упускать из виду. Все жертвы, на которые вы пошли, будут отблагодарены щедрой Вселенной.

Космический совет: сосредоточьтесь на рабочих процессах, о наградах думать рано.

♌ Лев

Вы можете быть верным и заботливым возлюбленным. Но не в вашей природе скрывать свою красоту и сексуальность. Не стоит считать, что восхищение со стороны равноценно вашей ветрености. Наоборот, это сделает вас увереннее, придаст сил и вдохновения не только в личной, но и в творческой жизни. Не ставьте чрезвычайно строгих границ перед собой — проявите мужество и признайте, что вы одаренная личность, и окружающие это видят.

Космический совет: не стесняйтесь нравиться окружающим — насладитесь вниманием!

♍ Дева

Этот год показался вечностью, правда? Будто в нем было не 365 дней, а целая тысяча. Вы устали и хотите забыть невзгоды, поменять их на новое, свежее и привлекательное. Но не нужно вычеркивать из памяти трудные времена, ведь это ценный урок жизни, опыт, который приведет вас к успеху. Сегодня не боритесь с тяжелыми воспоминаниями, а предайтесь мыслям о самых светлых моментах уходящего года.

Космический совет: вы пережили многое и стали лучшей версией себя.

♎ Весы

Философ и поэт Фридрих Ницше однажды сказал: «Нужно иметь в душе хаос, чтобы родить танцующую звезду». Это главная мысль сегодняшнего утра, Весы! Было время, когда вы боялись своих теней. Было время, когда вы не знали, во что выльется суматоха на душе. Пока у вас еще нет ответов, но поверьте, скоро вы придете к ним. Вы достаточно сильны и мудры, чтобы разобраться в своем хаосе. Творчество поможет успокоить нервы.

Космический совет: пусть буря в душе выльется на холст в творческом порыве!

♏ Скорпион

Сегодня вы настроены на приключения и эксперименты. Это прекрасно, ведь вы как никогда готовы проявить себя и удивить окружающих! Но помните, дело не в том, чтобы добиться признания: получить награду, сорвать аплодисменты или услышать похвалу. Дело в том, чтобы внутренняя энергия проявилась в процессе работы, в творчестве, в отношениях с ближними. Предайтесь текущим событиям с тем же энтузиазмом, с которым мечтаете об успешном финале проекта.

Космический совет: проявите страсть в работе и в отношениях, не сдерживайтесь!

♐ Стрелец

Художник Бэнкси мудр в словах: «Искусство должно утешать обеспокоенных и мешать комфортным». Эта мысль сегодня отзовется в вашем сердце пониманием, ведь вы настроены вызвать бурю и бросить вызов окружающим, заставить их взглянуть на мир через другую призму. Так что примите своего внутреннего бунтаря, осознайте важность каждого слова и действия.

Космический совет: пора устроить бурю!

♑ Козерог

Все мы должны делать определенные вещи, чтобы выжить, Козероги. Не все в жизни — праздник да выходной. Но идеализм и трудолюбие не позволяют вам порой пожалеть себя и устроить заслуженный отдых. Сегодня такой день. Нужно максимально освободиться от работы, учебы, уборки, любого труда. Расслабьтесь, наконец, вы заслужили. Без вас за один день не рухнет мир, контора и семья. Отдохните.

Космический совет: вам нужен отдых, устройте себе выходной.

♒ Водолей

Пришло время быть благодарным, причем не только за радости жизни, но и за удары судьбы. Не бывает равномерного бесконечного счастья изо дня в день, поймите и смиритесь с этим. Невзгоды заставляют лишь острее ощущать ценность светлых моментов. А боль позволяет прийти к гармонии, если правильно понимать слова «урок» и «опыт». Пусть сомнения развеет творчество. Обратитесь к хобби или искусству, если владеете таковым, пусть это уравновесит вас.

Космический совет: найдите творческий выход для своей боли.

♊ Рыбы

Все самые необычные и замечательные идеи обязательно должны быть реализованы. Не стоит медлить, но свои дела лучше пока оставить в тайне. Не все заслуживают быть посвященными в ваши планы и не всем можно доверять. Сотрудничество сегодня — еще одна важная тема. Наберитесь смелости подойти к человеку, который вас вдохновил, и познакомиться, поделиться впечатлениями, сказать спасибо. Это будет полезно вам и приятно ему, не сомневайтесь.

Космический совет: поблагодарите человека, который вас вдохновил.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января для всех знаков зодиака.